Lanzamiento de Soberanxs: Mariotto señaló al FdT y dijo que cometió el error de solo hacer "antimacrismo"

El ex vicegobernador bonaerense, Gabriel Mariotto, quien reclamó la realización de PASO dentro del Frente de Todos pero no fue tenido en cuenta, dijo que parte de la derrota del domingo pasado fue porque “el peronismo se transformó en una expresión del antimacrismo, y eso no es peronismo ni enamora a la gente”.

“El peronismo es mucho más que el antimacrismo y debemos subrayar cuáles son esos ejes, saliendo de la pulseada antimacrista y empezando a enamorar a la gente en proyectos de emancipación, distribución de la riqueza y transformación fuerte”, le dijo Mariotto en exclusiva a MDZ.

“La falta de metodología, participación y un programa claro influyeron en nuestra derrota”

A días de haber lanzado junto con Amado Boudou y Alicia Castro de la corriente Soberanxs, el impulsor de la Ley de Medios durante la anterior etapa kirchnerista dijo que “la falta de metodología, participación y un programa claro influyeron en nuestra derrota”.

“No crecimos porque no hubo ni discusión ni competencia interna. Cambiemos o Juntos, como se llame ahora, sí lo hizo y creció. Ellos tienen método y un rumbo, exhiben una política que nosotros no queremos porque representan una argentina dual, de algunos ricos y muchos pobres y nosotros no somos eso, pero nos quedamos en el antimacrismo, como ellos se posicionaron mucho tiempo en el antiperonismo”, explicó.

Para Mariotto, “el domingo se perdió, se perdieron las elecciones y no hay que repetir los errores que nos llevaron a esta derrota. Hay que pensar en el 2023. Que haya amplia participación, con listas que representen todos los matices de nuestro frente, es muy bueno”, agregó.

Sobre la participación política de Boudou, a quien se lo juzga por haber utilizado testaferros y consultoras para aplicar las políticas que él terminaba resolviendo, el dirigente peronista cree que no tiene por qué asombrar a nadie.

A diferencia de él mismo, quien a pesar de impulsar una de las leyes más controvertidas del último período de Cristina Fernández de Kirchner nunca tuvo una denuncia en su contra, el entrevistado consideró que todo lo que se investigó y las denuncias contra el ex vicepresidente se realizaron "porque los grandes grupos económicos a los que afectó su idea y decisión de estatizar las AFJP quieren dar con él un verdadero ejemplo”.

“Quien se atreva a transformar algo en favor del pueblo y en contra de sus intereses, esto le sucederá. Antes se hacía colgando la cabeza del acusado en una pica, ahora de esta manera”, sentenció. Para Mariotto, Boudou fue detenido por "querer transformar algo en favor del pueblo" al estatizar las AFJP

Mariotto aprobó que “el presidente ahora proponga que haya internas o PASO… Pero las mismas deben ser acompañadas de una discusión de ideas, de un plan que tenemos que poner a consideración de la opinión pública y si ganamos, después nadie se puede hacer el distraído”.

Lógico, agregó: “El continente del actual oficialismo debe discutir un programa, un plan. Si el presidente dice que no tenemos plan, tenemos que hacerlo. El 2023, con un decálogo preestablecido, claro, se pone a votación esas propuestas y si se gana nadie tiene derecho al pataleo posterior, queda legitimado ese programa que planteamos. Pero si no lo tenemos, los avances se neutralizan con posteriores retrocesos”.

“En este espacio policromático, hay sectores que queremos ir más rápido y otros más lento. Algunos queremos ya decidir qué hacer con el FMI y qué hacer con la deuda y otros pretenden otra cosa. Y así en muchas cuestiones… Bueno, discutamos todo”, insistió.

En cuanto a la posibilidad de la reelección de los intendentes, Mariotto dijo no tener una opinión definitiva. Si bien aceptó que hay una ley que hay que respetar, “la misma salió casi con fórceps” y señaló que “en definitiva, hay intendentes con mucho arraigo como Gustavo Posse o Mario Ishii y es la gente la que debe decidir si siguen o no”.