El Gobierno de la Ciudad pidió no politizar el asesinato de Lucas González

El ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D'Alessandro, se expresó este viernes sobre el asesinato de Lucas González (17), el joven futbolista que jugaba en Barracas Central, y luego de enviarle sus condolencias a los familiares y amigos, pidió que el caso no se utilice políticamente.

El funcionario porteño realizó declaraciones radiales en las cuales aseguró que la administración de Horacio Rodríguez Larreta se "ocupará" del tema, destacando que ya se tomaron medidas concretas contra los tres policías implicados en el crimen, aunque ninguno de ellos fue detenido por el momento.

Sin embargo, y previendo lo que probablemente sucederá en las próximas horas, se adelantó a pedir que el caso no se use para obtener algún tipo de rédito político, como suele suceder con las tragedias que impactan de lleno en la sociedad. "Esperamos que esta tragedia no sea utilizada por la política”, expresó.

Acerca del caso, D'Alessandro confirmó que no existió ningún tipo de enfrentamiento, que fue el argumento utilizado en primera instancia por los policías para intentar justificar su accionar.

“El protocolo es que al momento de actuar se tienen que identificar, con sirena, gafete, placas, y esto no habría pasado en esta situación, por eso la decisión de apartarlos de las fuerzas”, añadió el ministro.