Se enrarece el clima en la UNCuyo por el nombramiento de 500 empleados

Esta semana la UNCuyo dio a conocer que se efectivizaron 450 cargos no docentes que a partir de ahora ingresaron a planta efectiva. Se trata de personas que en teoría cumplen funciones técnico-administrativas y la mitad de ellos se desempeñan en el rectorado. El acuerdo fue promovido por el rector Daniel Pizzi y debe ser homologado por el Consejo Superior, pero la mayoría de los decanos se oponían a esta maniobra. En la UNCuyo se acercan las elecciones de autoridades lo cual le da un marco de suspicacias a la situación.

El anuncio fue hecho con bombos y platillos con imágenes conmovedoras de los trabajadores que han quedado en planta de la casa de estudios. Según la comunicación oficial se trata de una iniciativa de Pizzi impulsada en el expediente 30977/2021 y contempla el el pase a planta permanente (a una categoría 7) del escalafón no docente de agentes pertenecientes a la planta transitoria de la UNCuyo. El único requisito es contar con dos años de antigüedad al 31 de diciembre del 2021.

Imagen publicada en el portal uncuyo.edu.ar

Según trascendió, internamente existieron críticas por parte de 9 de los 12 decanos de facultades, quienes entendían que no era oportuno avanzar con este expediente. Sobre todo porque engrosa la planta de personal del rectorado debido a que la mitad de los 450 trabajadores se desempeñarían allí.

Por otro lado, no están claros los criterios con los que se determinará quiénes pueden pasar a planta y quienes no, ya que son los propios decanos los que deben certificar que no se trata de cargos políticos.

"Será la Coordinación/Oficina de Recursos Humanos/Personal, o la que correspondiere en cada unidad académica/dependencia, quien certificará la documentación existente en el expediente e incorporará legajo con situación de revista y Antigüedad. Asimismo, realizará informe presupuestario del cargo. La documentación presentada por el/la agente, se remitirá a: Decano/a en el caso de las Unidades Académicas; Director/a en el caso de los colegios secundarios; o secretario/a de la dependencia, para el Rectorado, donde cumple funciones, con el fin de analizar y aprobar dicha documentación, y ser posteriormente elevada a la SRIALAyP del Rectorado", expresa la comunicación emitida desde la casa de estudios.

El 2022 termina el segundo mandato de Daniel Pizzi y Jorge Barón al frente de la Universidad Nacional de Cuyo. Durante 8 años han estado al frente de la principal casa de estudios de la provincia y ya se ha abierto la carrera por la sucesión.