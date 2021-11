Un candidato de Javier Milei protagonizó un papelón en el búnker

Los festejos en el búnker de Javier Milei tras la sorprendente elección que realizó su espacio fueron justificados, pero en algún caso se pasaron del límite. Eso pasó con el candidato Gustavo Durini, quien ocupaba el quinto lugar en la boleta de La Libertad Avanza en Ciudad de Buenos Aires.

Un video muestra el momento más insólito de la noche, cuando Durini es "escoltado" por seguridad. Según indicaron los reportes que llegaron desde el lugar, el candidato se había pasado de copas, y se encontraba en un estado de exaltación que obligó a los organizadores a tomar la drástica decisión.

Según escribió la usuaria de Twitter que publicó las imágenes (@giselleleclerq), "en pleno acto, dos hombres de seguridad sacaron a los tirones a Gustavo Durini, candidato de la lista de Javier Milei. Supuestamente, estaba borracho y hasta hubo que llamar al 911".

La incómoda situación no cayó bien dentro del espacio. Nuevamente, la publicación original mostraba el descontento: "'Es un boludo', me dijo otro de los candidatos bastante enojado con la situación", escribió la tuitera.

Durini intentó una defensa por esa red social, aunque luego se arrepintió. En un primer momento, respondió al video asegurando que no estaba borracho, y que se encontraba radicando una denuncia por calumnias e injurias. Claro que su ortografía demostró que no estaba escribiendo en el mejor de los estados posibles, y se lo hicieron notar. "'No estopy borracho'. Amo, el tuit todo mal escrito", le respondieron. Por la mañana, borró el mensaje.