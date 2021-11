López Murphy: "Ahora hay que discutir un programa, no candidaturas"

Un día después de las elecciones legislativas, Ricardo López Murphy viajó a Mendoza para dialogar con los miembros de Republicanos Unidos -partido que integran-, sus aliados y Cambia Mendoza. En un mano a mano con MDZ contó que se encuentra en la provincia para "debatir sobre qué está pasando y qué debe pasar en el futuro de Argentina". Además, anticipó el papel que debe tener Juntos por el Cambio en el Congreso y manifestó que "no hay que discutir candidaturas para las próximas elecciones hasta 2023".

- ¿Cuáles son las sensaciones post elecciones, tanto a nivel país como en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires?

- Yo creo que eso es producto del merito de una coalición que se supo ampliar y mantenerse unida. Me parece que el mal Gobierno fue muy importante y que mucha gente votó en contra. Es decir, hubo una parte que votó a favor y otra en contra y hay que reconocerlo para no tener arrogancia y no ser soberbio con los resultados. Hubo una victoria muy grande en el interior y en la ciudad de buenos aires se repitieron aproximadamente los resultados de las paso. y eso pone a la coalición opositora en condiciones de noquear en primera vuelta en una elección presidencial. veremos el desarrollo de los próximos años

- La gente volvió a confiar en Juntos por el Cambio después del periodo de 2015 a 2019, ¿qué debe hacer ahora?

- Tiene que construir el programa, la gobernanza y no discutir candidaturas en el año 2022, sino hacerlo en 2023. También debe someterse a las PASO como mecanismo de convergencia y abrirse lo más que pueda para consolidar una coalición más grande.

- Martín Tetaz también es economista. ¿Tienen algún planteo en conjunto para llevar al Congreso?

- Nosotros tenemos algunos planteos sobre problemas en en el área de empleo y defensa, la ley de concurso y quiebra...Hay distintos temas que están en discusión, sobretodo cómo se sale de una crisis tan prolongada. Me parece que el eje inevitable va a estar en el presupuesto y en el programa con los organismos multilaterales y con el Club de París. Eso va a estar sobre la mesa.

- La gente percibe en la calle los efectos de la inflación, ¿cuál es sería perspectiva para poder frenarla?

- Es un fenómenos muy complejo y se trata de inflación reprimida. Se llega atrasando el tipo de cambio y los precios públicos. Me parece que el problema inicial es cuando se suelten los controles.

- Martín Tetaz expresó que esperaba el apoyo del liberalismo, puntualmente José Luis Espert y Javier Milei. ¿Se verá algún tipo de coordinación entre ambos espacios políticos?

- Va a haber un amplio bloque opositor en el compromiso de no subir impuestos. También en quitar regulaciones productivas como los controles y los cepos. Allí va a haber un margen de debate razonable. En los temas de Seguridad habrá consenso en materia opositora. Supongo que ocurrirá lo mismo en la política exterior con evitar asociarse a regímenes tenebrosos como Nicaragua, Venezuela y Cuba. Ricardo López Murphy junto al economista libertario, José Luis Espert.

- ¿Ricardo López Murphy es el anexo entre el liberalismo ortodoxo y Juntos por el Cambio?

- Me parece que son áreas que normalmente va a haber traslapamiento.

- Pasaron las elecciones, por lo tanto, ¿se va a ver -más allá de los discursivo- la implementación de medidas nuevas o el freno a algunas imposiciones por parte del Gobierno nacional? Especialmente con la nueva distribución de bancas...

- Ahora hay mucha paridad de fuerzas. Va a haber muchos reclamos de todas las provincias exportadoras que están con una furia enorme. Si se registra a las provincias que generan toda la cadena de valor de la carne, éstas han sufrido un golpe brutal de empleo, creación de valor agregado, recursos. Lo mismo ocurre con la misma cadena de valor de todo el sector de la industria agroalimenticia. Ahí va a haber demandas, como en el área de energía u otras.

- ¿Cree en el diálogo?

- El Congreso es para eso. Para parlamentar. Es un lugar institucional para eso.