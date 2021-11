El preocupante rumbo de las aspiraciones de Máximo Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner

En El Padrino, Vito Corleone, recién restablecido del ataque recibido que puso en crisis a su "familia" instruyó a su hijo Michel, que a su vez hereda el poder porque su hermano mayor había sido asesinado para que empiece a mudar las actividades desde Nueva York hasta Nevada, donde invertiría en la "industria de los Casinos".

Además, le indicó que no le diera el manejo del negocio en ninguna de las áreas al cuñado. Desconfiado, manda a su hermano Freddo, quien a veces no entendía bien cómo relacionarse con las luces, el dinero y las mujeres, a trabajar con un socio ya instalado. La cuestión, por supuesto, no termina demasiado bien y el "aliado" termina con un tiro en el ojo.

Cualquier relación con la realidad sobre lo que hizo una de las familias más importantes de la política argentina de los últimos veinte años es pura coincidencia. Pero este domingo sucedió algo que, el día después, Francisco Durañona, ex intendente de San Antonio de Areco y actual diputado provincial, puso en el debate. "El Movimiento Nacional se transforma en un mero partido del Conurbano", se preguntó.

En las elecciones de ayer, Alicia Kirchner, la gobernadora de Santa Cruz, sufrió una derrota histórica y el kirchnerismo puro terminó tercero en el lugar que lo vio nacer. Pero desde hacía tiempo la única que había quedado allá era la Tía Alicia, ya que Máximo Kirchner apostó fuertemente a hacerse cargo de la provincia de Buenos Aires, y fundamentalmente, del Conurbano, donde en 2019 pudo colocar cinco intendentes, de los cuales sólo una, Mayra Mendoza, ganó en estas elecciones y dio vuelta el resultado adverso de las PASO.

Inclusive distorsionando todo el engranaje legal y apostando a la pasividad de sus nuevos "socios" locales, apuró su asunción al frente del Partido Justicialista cuando la pandemia impedía reunirse, pero algo pasó. Las sucesivas presentaciones judiciales presentadas por Fernando Gray demoró todo, y si bien todos los antiguos encargados terminaron accediendo a su deseo, aún no pudo asumir en el partido.

Si el Frente de Todos tuvo un respiro a la pésima elección del domingo fue la repuntada final observada en el Conurbano, en el que consiguió achicar las diferencias en todas las comunas importantes en las que perdió y, además, amplió las cifras en donde triunfó, como Pilar, Malvinas Argentinas, Avellaneda y Florencio Varela, entre otras localidades.

Al parecer, el sector político nacido y criado en el sur, al inicio de su llegada conocidos como los NyC, nacidos y criados en Santa Cruz, para diferenciarse del resto, estaría tomando nota de su debilidad aunque ahora la mayoría está blindado. Fundamentalmente los gobernadores peronistas que piensan en el futuro mucho más que en el pasado.

Así, éstos, más los intendentes y ministros más cercanos a Alberto Fernández, junto con la CGT y los movimientos sociales como el Evita, la Corriente Clasista y Combativa y Barrios de Pie, entre otros, habían convocado a un acto para pasado mañana en conmemoración al Día de la Militancia Peronista. Lo hacían, antes que nada, para respaldar al presidente ante un nuevo embate de la vicepresidenta, a través de una carta o una catarata de renuncias.

Sin mucho margen para esquivar la situación, y como siempre prefiere peronizarse ante la posible derrota o con posterioridad a la misma, Cristina Fernández de Kirchner dijo que apoya la convocatoria y le pidió a todos sus seguidores que vayan. "Se dio cuenta que se quedaba sola", explicó un importante referente, uno de los pocos ganadores que presentó el Frente de Todos en el país en la noche del domingo.