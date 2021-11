La burrada de Victoria Tolosa Paz que se volvió viral

Los candidatos están cerrando este domingo lo que probablemente es la época más extenuante de su carrera, por lo que es entendible que el cansancio los haga cometer algunos errores. Pero nada de esto le preocupó a los usuarios de Twitter, que destrozaron a Victoria Tolosa Paz tras una equivocación insólita.

La candidata del Frente de Todos a diputada nacional había terminado de votar y dio algunas declaraciones a la prensa. Como todos los candidatos, lo primero que hizo fue pedir que la gente se acerque a votar, debido al récord de baja participación que se dio en las PASO.

En ese punto fue que destacó que la ciudadanía está participando "de una jornada democrática, una de las tantas jornadas que desde el año '83 hemos supido (sic) abrazar". En el momento la curiosa construcción verbal pasó desapercibida, pero a los pocos minutos el clip del error ya era tendencia en Twitter.

"Esta es la calidad de dirigentes que gobiernan la República Argentina", escribió el analista económico Miguel Adorni, uno de los primeros en advertir el error de Victoria Tolosa Paz en Twitter.

Por su parte, el cantante El Dipy también publicó un video del incómodo instante, y lo comparó a algunos de los errores que ya cometió el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof.

La misma escuela de kici la candidata del frente de todos..."SUPIDO"



uD83EuDD26??? pic.twitter.com/mi82Sw33GZ — Eldipypapaok (@eldipypapaok) November 14, 2021

El Dipy no fue el único en acordarse del ex ministro de Economía: "De los creadores de "lo que haiga" y "no se pudió" por Axel Kicillof, llega a las mejores salas el "HEMOS SUPIDO abrazar" de Tolosa Paz. Si todavía no votaste, acá tenés un argumento", escribió otro usuario.