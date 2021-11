Alberto Fernández votó y culpó a la oposición de no estar abierta al diálogo

Alberto Fernández asistió a la Universidad Católica Argentina (UCA) en el barrio de Puerto Madero donde vota junto a su pareja, Fabiola Yañez. Si bien intentó no hablar de política -por la veda electoral- acusó a la oposición de no dar muestras de apertura al diálogo cuando fue consultado por la prensa acerca de la convocatoria a un gran acuerdo que ha realizado el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa.

Las declaraciones del mandatario hacen referencia a las declaraciones públicas vertidas por referentes de Juntos por el Cambio, negando la posibilidad de que la oposición se sienta a negociar con el Gobierno luego de que se conozcan los resultados de las elecciones.

Incluso, durante el desayuno de los referentes porteños, Larreta expresó: "Estamos en veda, con lo cual quiero ser muy cuidadoso. Mañana tenemos reunión de JxC por la tarde. Ahí analizaremos la propuesta de Sergio Massa de un gran acuerdo".

"Nosotros no somos los que no estamos abiertos al diálogo", remató el presidente, quien decidió no continuar con este rumbo de declaraciones.

"Está todo transcurriendo con tranquilidad que es lo que más nos importa. Le pedimos a los argentinos que vayan y se expresen", señaló Alberto.

Sobre las actividades que realizará durante este domingo, el presidente dijo que irá a desayunar con Leandro Santoro, Fabiola y otros colaboradores. Luego indicó que "tengo trabajo en Olivos".