Disminuyen las retenciones a la exportación pesquera

El Gobierno dispuso hoy la reducción de retenciones a las exportaciones de productos de la pesca. El objetivo es incentivar la producción con valor agregado y el empleo en las provincias pesqueras.

El esquema de aranceles de exportación modificado se anunció en el decreto 754/2021. En este se aprobó la eliminación de los derechos de exportación para merluza sin piel y pescados costeros, así como la reducción para langostinos frescos, ambos en envases menores a un kilo; merluza procesada en tierra, calamares y preparaciones de pescado como hamburguesas y medallones entre otros elaborados derivados de la pesca.

Por otro lado, el derecho de exportación del langostino congelado en bruto pasó de 7% a 9%, por ser un producto que se exporta en bloque y posee menor valor agregado. Lo que se busca es "incentivar la elaboración local para exportar el producto en envases de menor tamaño directo para la góndola o de pescado fresco", señalaron fuentes.

En total se eliminaron las retenciones para 64% de las posiciones arancelarias del sector, mientras que 33% de los productos tributarán con una alícuota de 3% o 1%.

"La nueva medida continúa con el sendero de reducción paulatina y la eliminación de los derechos de exportación a los productos de pesca con un criterio de incentivo al mayor valor agregado local", aseguraron.

Las exportaciones pesqueras ascendieron a US$ 1.800 millones en 2019 y US$ 1.700 millones en 2020, mientras que el acumulado al mes de septiembre alcanza US$ 1.500 millones.