Intendentes peronistas activaron el "operativo tijera" para salvarse de la derrota en la Provincia de Buenos Aires

Como suele ocurrir en las elecciones que les son adversas a los oficialismos nacionales y provinciales, los intendentes desempolvan viejas artimañas para conservar el poder en sus distritos. Para ellos no se trata de una traición, es una cuestión de supervivencia y las elecciones de este domingo no van a ser la excepción.

Son muchos los jefes comunales del Frente de Todos los que, entre las madrugadas del sábado y el domingo, van a tirar bajo puerta boletas cortas. Es decir, usarán las tijeras para sacar a los candidatos nacionales y en algunos casos hasta los provinciales, dejando solo los candidatos propios a concejales y consejeros escolares.

Otros intendentes directamente publicitan a viva voz y sin ningún pudor el corte de boleta. Es el caso del Intendente de Esteban Echeverria, Fernando Gray, quien mantiene una disputa personal con Máximo Kirchner por la conducción del P.J bonaerense.

Es llamativo por lo explícito de la movida de Fernando Gray, pues generalmente se hace en las sombras. En las calles de la localidad de Esteban Echeverria se pueden ver los banners de campaña con tijeras y el hashtag "#HacelaCorta" propiciando el voto de la candidata a concejal que encabeza la lista del intendente.

Juan Amondarain contó cuál es la estrategia de los intendentes para el domingo.

La cartelería con "las tijeritas" puede verse desde hace unos cuantos días en las principales localidades del partido de Esteban Echeverria (Monte Grande, Canning, Luis Guillón y El Jagüel). Algunos de los banners fueron vandalizados y rápidamente repuestos, pues parece que no cayó muy bien que no estén en los carteles Victoria Tolosa Paz y Mariano Cascallares, quien encabeza la lista de candidatos a diputados provinciales del Frente de Todos por la Tercera Sección Electoral.

Todo hace suponer que en las PASO los intendentes sabían el resultado y usaron las tijeras. Eso explica que en varios distritos los candidatos a concejales sacaron muchos más votos que Victoria Tolosa Paz. Estos son algunos de los municipios donde los cortes de boleta favorecieron a los intendentes: Almirante Brown, Lomas de Zamora, San Martín, Ezeiza, Tigre, José C Paz, Malvinas Argentinas, Pilar, San Fernando, Avellaneda, Escobar y Esteban Echeverría.

Los peronistas curtidos, que tienen sobre sus espaldas varias elecciones, olfatean para este domingo una nueva derrota electoral y ven a muchos intendentes afilando tijeras, por lo que el listado de municipios con boleta corta se va a ampliar considerablemente.

Qué dicen los peronistas conocedores de estas prácticas

El histórico dirigente peronista Julio Bárbaro hablo con MDZ sobre el uso de las tijeras que impulsa algunos intendentes. "La codicia del poder es más importante que las ideas y hay un sector del peronismo que tomó conciencia: o se salvan de la enfermedad del kirchnerismo o mueren con ellos", analizó Bárbaro.

Y agregó: "Hace mucho que vengo diciendo que si el peronismo no se saca de encima al kirchnerismo va a desaparecer como fuerza política. Y en esta elección veo que los argentinos y en especial desde el peronismo van a tratar de sacarse de encima a La Cámpora, a Kicillof, y congelar a Alberto. Es la primera vez que tenemos un gobierno débil por esencia y por pensamientos". Julio Bárbaro explicó las artimañas que utilizan los intendentes peronistas.

Bárbaro también se refirió a la asunción, en diciembre, de Máximo Kirchner como presidente del justicialismo bonaerense: "El PJ dejó de existir hace mucho. En Capital el presidente del partido es Víctor Santa María, que maneja un sindicato y medios de comunicación. Y nunca habla en público. De tener un líder de partido de Capital clandestino podría pasar a tener uno de provincia también clandestino. Los partidos dejaron de ser importantes en la Argentina porque la importancia real son los negocios".

El exdiputado Juan "El Vasco" Amondarain también se refirió al corte de boletas en diálogo con MDZ. "Soy de los que creen que las elecciones municipales se deberían hacer por fuera de las elecciones nacionales y provinciales, es decir otro día. Eso facilitaría las cosas para defender las democracias municipales y evitaría este tipo de artimañas cuando los partidos de gobierno no están en su mejor momento. Se evitaría el llamado voto delivery o la entrega bajo puerta de la boleta corta", explicó.

"Esta práctica forma parte de esta nueva modalidad de frentes electorales, no hay un ordenamiento orgánico partidario. Por conveniencia apoyan a diferentes dirigentes políticos, pero en el fondo saben que ni ellos ni su electorado están de acuerdo con lo que pregonan", agregó Amondarain.

El histórico referente peronista añadió que el corte de boleta va a ser más fuerte en los distritos populosos porque en los municipios chicos hay un mayor conocimiento por cercanía de los candidatos.

"Estas elecciones van a ser claves en ese sentido, porque tanto el gobierno nacional como el provincial están muy por debajo de las expectativas que tenía el electorado cuando los votó en el 2019. El Frente de Todos está demostrando que no solo tienen una idea equivocada de hacia donde tiene que ir la Argentina, tampoco tiene el personal político idóneo para manejar la complejidad de la sociedad argentina. Con lo cual los dirigentes locales van a preservar lo suyo", explicó Amondarain.

Cómo se arman las campañas en territorio bonaerense

El armador de campañas electorales en territorio bonaerense Mario Rodríguez habló con MDZ y explicó: "Mas allá de la estrategia de supervivencia de los intendentes, es la estrategia local que siempre rindió frutos en todas las elecciones y más en las elecciones legislativas. Las PASOS son una gran foto de la realidad, que la tienen 60 días antes de las elecciones. Entonces los intendentes que son pícaros, que entienden bien el mensaje, que no son dogmáticos y que no viven de la ideología solamente. Lo que hacen es focalizar la campaña en su distrito. Remarcan cuál es la importancia de ese pedacito chiquito de la boleta para el municipio, después mandan la boleta cortada. Eso pasa en todas las elecciones. Es una estrategia de supervivencia política, después hay que ver cómo lo capitalizan".

"El gobierno municipal que no tiene buena relación con el provincial y nacional no tiene fondos. Porque es mucho más fácil hacer como que son oficialistas y recibir fondos discrecionales que hacer su trabajo y ordenar las cuentas como lo hizo el intendente de Capitán Sarmiento, Javier Iguacel, que redujo la parva de impuestos que tenía en su distrito y esto demuestra que si el intendente hace su trabajo el municipio mejora", agregó Rodríguez.

"Lo que ocurre es que los alcaldes eligen un atajo fácil y cómodo, eligen no pelearse y entregan soberanía política e ideología todo por dinero. Fijate que los intendentes del peronismo bonaerense entregaron hasta el partido a un tipo que nunca ganó una interna, ni militó. Solo nació en la Provincia de Buenos Aires y porta apellido. Y un día se levantó y dijo quiero ser el presidente del peronismo bonaerense y los intendentes se bajaron los pantalones y se lo regalaron", completó Rodríguez

"Si se repite el resultado de septiembre y se da lo que anticipan las encuestas, Kicillof va a tener que tomar un baño de humildad y entender que la política es mucho más que una asamblea de la Facultad de Ciencias Económicas. Tiene que entender que conducir los destinos de casi 20 millones de bonaerenses no tiene nada que ver con lo que él estaba acostumbrado a hacer en la facultad… ¡Que baje a la realidad y que se dedique a hacer política!, que es conversar y que es acordar!. No es el primer gobierno que va a tener que acordar con la oposición. Kicillof tiene paradas un montón de cosas por no querer conversar con la oposición, que es tan representativa como él. El problema es que ese modo de entender la política en donde los que no te votan son antipatrias… ¡es un disparate! Aunque no creo que la derrota lo cambie, creo que se va a radicalizar", cerró Rodríguez.

Lo cierto es que los vecinos de los municipios gobernados por el Frente de Todos este fin de semana van a recibir cientos de "boletas cortas" bajo la puerta de sus domicilios. Los intendentes quieren salvar la ropa y no quedar desnudos ante una derrota del oficialismo el domingo.