Otro dolor de cabeza para Fabiola Yañez: suma una nueva denuncia

Los abogados José Magioncalda y Juan Martín Fazio denunciaron a Fabiola Yañez tras la publicación del portal de noticias Periodismo y punto, que informaba que la primera dama, “Durante el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO), en el que se prohibió el traslado entre provincias, realizó 8 viajes, 7 de ellos a Misiones y 1 a Chaco. De los viajes a su provincia natal (Misiones), 4 de ellos, más del 50%, no hubo actividades “oficiales”.

De este modo entendieron los denunciantes que la primera dama se habría desplazado por el país cuando no debía hacerlo, ya que ninguna de las “actividades esenciales” a las que aluden las normas vigentes cuando ocurrieron los hechos aluden a la actividad desarrollada por una Fabiola Yañez, es decir, a la actividad de una persona que no es funcionaria y que no cumple ningún rol de relevancia que la torne “personal esencial”.

Al solicitar que se dé inicio a una investigación, los letrados circunscribieron los delitos en el art. 205 del Código Penal, en cuanto a la conducta deliberada, intencional y dolosa sobre la violación de medidas adoptadas por la autoridad competente para impedir la introducción o propagación de una epidemia.

Asimismo, pidieron que se investigue si las conductas anteriormente mencionadas no pudieran resultar en una violación de los deberes de los funcionarios públicos, teniendo presente que el art. 248 in fine establece la tipicidad de las acciones del funcionario que no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere.

“Es el Estado Nacional quien ha permitido los viajes ilícitos de la Primera Dama, Fabiola Yañez, razón por la cual, quien autorizó los mismos, estaría incurso no sólo en el art. 205 del Código Penal, sino también dentro de la conducta tipificada en el art. 248 del mismo cuerpo normativo”, concluyeron.

La denuncia recayó en el juzgado federal 12, actualmente subrogado por el juez Ariel Lijo.