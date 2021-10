Santilli criticó a Kicillof por regalar viajes y dijo que el derrotero del Gobierno es "espantoso"

Diego Santilli, candidato a diputado nacional de Juntos por el Cambio, recorrió Mar del Plata junto al intendente Guillermo Montenegro. En la visita aprovechó para expresar sus disidencias con el gobernador bonaerense Axel Kicillof.

"Los bonaerenses y los argentinos quieren un cambio de rumbo. Es espantoso el espectáculo que estamos viendo en estas últimas semanas, donde se regalan heladeras y bicicletas”, aseguró. . “De la noche a la mañana se terminó la pandemia. Hicieron un acto hace pocos días de 40 mil personas donde violaron los propios protocolos que ellos hacen, y ahora regalan viajes de egresados", agregó Santilli.

"Lo que hay que hacer es ir a buscar a los 500 mil pibes que abandonaron la escuela y cumplir con los 180 días de clases obligatorios que necesitan nuestros hijos", insistió. Luego volvió a cargar sobre los viajes de egresados y comentó: "con esa plata podrían haber comprado 150.000 computadoras para que puedan estudiar nuestros jóvenes. O podrían haber construido 28 escuelas secundarias".

Según Santilli, "están subestimando a la sociedad argentina y bonaerenses creyendo que va a influir en el voto. Ese no es el camino. No hipotequemos el futuro de los bonaerenses y de los argentinos”, y agregó: "nosotros tenemos que trabajar sobre la política del esfuerzo, no la política del regalo”.