Máximo Kirchner destrozó a la oposición por querer tratar la Boleta Única

Este martes estaba previsto que se tratara en la Cámara de Diputados el proyecto de Etiquetado Frontal de Alimentos. Sin embargo, Juntos por el Cambio se negó a dar quorum sin que se incluyera en el temario otros proyectos como la Boleta Única Papel. Esa posibilidad fue descartada de plano por Máximo Kirchner quien recordó que desde ese mismo espacio habían pedido no tratar temas electorales en un año electoral.

"Lo que a nosotros nos pasó es que para sentarse ponían un pliego de condiciones para tratar la ley de Boleta Única. Los mismos que nos pedían no tratar cuestiones electorales en medio de la elección. Incluso ante una elección que les fue favorable", subrayó Máximo Kirchner al hacer uso de la palabra.

En este sentido, acusó a la oposición de querer "contrabandear" temas para meterlos en la sesión en lugar de sentarse a tratar los cuatro proyectos que estaban en el orden del día, entre los que aparecía el Etiquetado Frontal de Alimentos. "Acordamos no tratar más temas para no entrar en rispideces. Estos cuatro temas elegidos, lejos de buscar provecho, eran buenas iniciativas. No quisimos provocar a nadie ni ser chabacanos", aseveró el presidente del bloque del Frente de Todos.

"Hoy que podemos estar de manera presencial con cuatro temas que no los deberían incomodar, no vienen y se irritan. Deberían ser más pacientes, para el 2023 faltan dos años", disparó el líder de La Cámpora y acusó a Juntos por el Cambio de estar pensando en las elecciones y querer "quedarse con la presidencia de esta Cámara".

"No hacemos operaciones en los diarios ni vamos a la tele a decir una cosa y hacemos otra como ha pasado hoy. Decían que el nuevo jefe de Gabinete iba a obstaculizar esta ley y hoy los diputados de Jujuy, de Tucumán, están sentados en sus bancas. Ellos no. Pero pueden decir un día una cosa y después otra por la custodia mediática", aseveró. Sin embargo, la expresión no era del todo precisa ya que entre los ausentes figuran legisladores del Frente de Todos como el jujeño José Luis Martiarena y la salteña Alcira Figueroa, entre otros.

"¿Tan difícil era sentarse hoy en la sesión porque en realidad querían que tratáramos la Boleta Única?", finalizó desde la bancada del kirchnerismo.

"Han vuelto a comportarse como siempre fueron cuando le tocó ser gobierno: suprimir a quienes pensaban diferentes, perseguirlos. No soportan la democracia a veces porque esta ley, por ejemplo, lo que hace no es ni siquiera prohibir el azúcar sino poder ser conscientes de qué consumimos, de cómo nos alimentamos", concluyó Máximo Kirchner.

La oposición de Juntos por el Cambio de la Cámara de Diputados decidió hoy no asistir a la sesión convocada para este mediodía por el oficialismo para debatir, entre otras cuestiones, la ley de etiquetado frontal, por lo que fracasó el intento del Frente de Todos, que reunió 122 diputados, sólo 7 menos del quórum necesario. Solamente bajaron al recinto los diputados mendocinos Federico Zamarbide y Claudia Najul, ambos radicales.