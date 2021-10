Aulas vacías en la universidad y alta joda en la Facultad de Periodismo platense

Universidades vacías, sin clases presenciales desde marzo del 2019 por la pandemia. Solo virtualidad por temor a los contagios de coronavirus en los claustros universitarios. Tanto es el miedo, que los gremios que representan a los trabajadores docentes y no docentes de las universidades no solo consiguieron que sus afiliados estén entre los primeros vacunados, sino que ahora amenazan con medidas de fuerza si tienen que volver a la presencialidad y cuentan con el apoyo de los centros de estudiantes.

Pero parece que la covid-19 no se contagia en eventos masivos, como recitales o festivales artísticos y menos si estas expresiones artísticas culturales se hacen en la sede presidente Néstor Carlos Kirchner de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata.

El viernes, desde bien entrada la tarde y hasta la madrugada del sábado, miles de pibes fueron parte del festival “Argentina Florece” donde bailaron, saltaron, cantaron y hasta participaron -entre banda y banda- de una charla filosófica: “El poder de los medios de comunicación y la influencia que tienen sobre los ciudadanos” (para que después los medios hegemónicos no digan que en la facultad no se estudia) ¡Eso sí! El mega evento fue al aire libre en los amplios jardines de la Facultad de Periodismo Platense… No sea cosa que algún descocado denuncie que no se respetaron las medidas sanitarias de prevención al coronavirus.

El mega festival organizado por el Ministerio de Cultura de la Nación duró más de 8 horas, entre otros artistas se presentaron figuras como Sara Hebe, Emmanuel Horvilleur, Daniel Melero y el filósofo Darío Z (Sztajnszrajber). Del encuentro participó la decana de la Facultad de Periodismo, Andrea Varela, y la presidenta del Centro de Estudiantes (conducido por la Agrupación Rodolfo Walsh) Sofía Di Benedetto, quien dio la bienvenida a la multitud: “Esta es una facultad que celebra con alegría poder estar mejor y volver a ser felices".

Muchas preguntas…Pocas respuestas

¿Las autoridades de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de La Plata, se habrán olvidado que las aulas del edificio siguen semi vacías por las restricciones sanitarias para la prevención de la covid-19? ¿Por qué permitieron la realización de un mega festival en la sede del barrio “El mondongo” mientras los estudiantes no podían asistir a clases con normalidad? ¿La decana sabrá que al festival fueron miles de pibes sin distanciamiento social y no se respetaron los protocolos sanitarios? ¿Pidieron permiso para cerrar la zona y restringir la circulación de los vecinos por más de 10 horas? ¿Controlaron el aforo? ¿Pidieron el certificado de vacunación a los asistentes? ¿Quién se va a hacer cargo de la limpieza de la zona? Y la más importante de todas ¿Por qué se permite un mega festival en la facultad y no se permite que los estudiantes vuelvan a la presencialidad plena?

Son muchas las preguntas que no tienen respuesta. A excepción de una. Andrea Varela, decana de la Facultad de Periodismo Platense, quien estuvo participando del Festival, sabía que en los jardines había miles de pibes y que no se respetaron los protocolos sanitarios. Pero no hizo nada ¿Algún fiscal pedirá explicaciones? Siempre aparecen más preguntas que no tienen respuestas.

A los vecinos del barrio El Mondongo les habrán dado alguna explicación de por qué se vieron imposibilitados de moverse libremente por casi 12 horas. Fueron muchas las quejas de los vecinos que no tuvieron respuestas por parte del municipio ni de la policía.

Las quejas que más se escucharon hoy en el barrio fueron: “Fue un descontrol, la música a todo lo que da, no dejaron dormir a nadie”, “Tuvimos que dejar los autos lejos, cerraron toda la zona…no nos dejaban entrar a nuestras casas” … “Un descontrol total nos tuvieron en vela hasta las 4 de la mañana y ahí pudimos ir a buscar los autos ¡Una locura!”, “Para estudiar está el covid y no viene nadie, para un recital el covid no existe, es una vergüenza”