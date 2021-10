Dólar a la luna: así fue el detrás de escena del video viral

Este viernes se hizo viral un video titulado "El dólar se va a la luna" en el que con ironía se bromea sobre la frágil situación que vive la economía argentina en el cierre de una semana en la que el dólar blue cerró en $197 para la venta. El video viral fue creado por el economista Miguel Boggiano y por el realizador audiovisual Andy Olivera.

Boggiano dialogó con el programa "Sonría, lo estamos filmando" de MDZ Radio y brindó algunos detalles sobre el detrás de escena del particular video.

"Hemos hecho varios videos de estos. Lo teníamos hecho desde hace 3 meses con un guion un poco diferente. Es importante transmitir el conocimiento para que la gente lo entienda. Lo que más se viraliza está vinculado al humor y la indignación. Este video tiene los dos condimentos", explicó el economista.

Miguel Boggiano contó el detrás de escena del video viral.

"Argentina tiene un problema que afecta a todo lo demás. Los políticos gastan más de lo que entra. No importa qué político, esto lleva décadas. Cuando no les alcanza, suben los impuestos. Si todavía no les alcanza, toman deuda. Ahora no nos presta nadie, entonces solo les queda emitir. Todo surge de lo mismo", resaltó Boggiano.

"Desde 2003 para acá el dólar va en una sola dirección y es hacia arriba. Esto es porque los políticos siguen haciendo lo mismo. Ese es su juego. El legado del kirchnerismo fue subir el gasto público de 20 puntos a 44. Duplicaron el tamaño del Estado. Esta gente lo que hace es gastar la plata nuestra. Nos roban y la gastan", se lamentó el economista liberal.

Y cerró: "El humor tragicómico es clásico en Argentina porque todo es deprimente. Necesitamos un cambio de dirección. Por eso voto a Javier Milei. Esta gente nos va a robar dos años más de nuestra vida. Ojalá les vaya tan mal que implosionen antes para que tengamos alguna oportunidad".