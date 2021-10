Por primera vez, el kirchnerismo pierde en una universidad del conurbano

El frente universitario compuesto por jóvenes estudiantes del PRO, liberales, independientes, radicales y peronistas no kirchneristas, que suelen participar de actividades vinculadas con el exministro Santiago López Medrano, triunfaron en las elecciones del Consejo Superior de la Universidad Nacional de General San Martín (UNSAM) creada por el peronismo en 1994 como la mayoría de las casas de altos estudios del Gran Buenos Aires, envueltas en negociaciones permanentes para apuntalar a los intendentes pertenecientes al menemismo y kirchnerismo.

Nuevo Espacio Académico alcanzó el 31,33% contra las otras opciones peronistas y kirchneristas, que divididas en cuatro opciones, quedaron detrás de ellos. Esta fuerza ganó con más del 80% Economía y Negocios, y logró muy buena performances en las demás carreras de la Universidad creada por Carlos Menem bajo el mandato de Antonio Libonati y que luego se transformó en una cuna de referentes ultra kirchneristas.

La más antigua es la de Lomas de Zamora, creada en 1972 y la de La Matanza, al final del mandato de Raúl Alfonsín, en 1989. Luego vinieron la nombrada UNSAM, la del Oeste, la de Hurlingham, cuyo último rector, Jaime Perczyk, es el actual ministro de Educación de la Nación. También bajo el mandato menemista se creó la de Tres de Febrero, a instancia del diputado nacional Lorenzo Pepe, con impulso de Hugo Curto.

Los dirigentes electos, Gonzalo Aincioa, estará en el Consejo Superior, mientras que Camila Carmona estará en el área de Economía y Negocios, donde la oposición consiguió la categórica victoria. "Es un triunfazo... Fijate que jamás perdió el kirchnerismo en esta universidad", le dijo López Medrano a MDZ.

Para los dirigentes estudiantiles, "mucho influyó" la situación de la educación en general, donde la ausencia de la presencialidad fue determinante para el mal humor de los alumnos y alumnas que no se sintieron representados por sus referentes".

Este resultado, que puede marcar un cambio de ciclo, no se produjo ni siquiera cuando se conoció el desmadre económico provocado cuando Julio De Vido financiaba películas y proyectos a través de la UNSAM en la que quedó procesada, entre otras, Andrea Del Boca. Por otra parte, viene bien la siguiente reflexión: esta experiencia de la elección universitaria deja un mensaje claro para el peronismo kirchnerista: dividido es muy difícil que consiga alguna victoria. Y esta duda, de si dividirse o no, de si ir a una interna o no, es lo que persigue también al Gobierno nacional

La semana pasada, en Pilar, Sergio Massa, en su reunión con los empresarios, además de obviar tajantemente la medida adoptada para controlar los precios, le dijo una gran noticia al intendente Federico Achaval, al anunciar la pronta sanción del proyecto de la Universidad Nacional del Pilar, que tendrá sede en la antigua sede del colegio Carlos Pellegrini.