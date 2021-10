José Luis Espert fulminó a un referente de Juntos por el Cambio y explicó por qué lo considera un caradura

Los candidatos a diputados nacionales por la Provincia de Buenos Aires de Avanza Libertad José Luis Espert y Carolina Píparo recorrieron el cinturón frutihortícola Platense, las calles de la Ciudad y tuvieron tiempo para tomarse un café con MDZ. El economista y cabeza de lista afirmo que la recuperación de la que habla el gobierno del 7 % es real pero que no se ve en los bolsillos de la población, porque la inflación se come todas las buenas noticias que pueda dar el gobierno y advirtió que si no hay acuerdo con el FMI este leve repunte puede caerse.

Espert cargo contra, su colega, Martin Tetaz dijo: “Es un caradura, porque si, se le subió la lista sabana a la cabeza… Pobre Tetaz demasiada poca cosa para tanto. Tetaz viene muy atrás de nuestras ideas, Tetaz ahora copia lo que cree que le conviene para robar algún votito. Los liberales estamos mucho, pero mucho más adelante de este giro derechoso que esta teniendo Juntos hoy… Lo de Juntos es solo Pour la Galerie”.

Por otra parte, Espert cargo contra el congelamiento de precios que decreto el gobierno para frenar la inflación, dijo: “Banco el no cumplimiento del acuerdo de precios. No hay que cumplir el acuerdo de precios”. Y agregó: “No quiero que nos tomen de boludos, los acuerdos de precios nunca funcionaron para bajar la inflación, la inflación no tiene nada que ver con eso. Lo que están haciendo en el gobierno es un acting, para justificar que los culpables son los empresarios que están subiendo los precios, ellos van a fracasar con el control de precios porque saben que la inflación es un fenómeno monetario. Están haciendo un acting para justificar su fracaso en la política monetaria”. Al mismo tiempo sostuvo que la pobreza en Argentina existe como consecuencia de un modelo que está destruido, que expulsa gente del trabajo y lo único que genera es miseria.

Asimismo, el candidato a diputado, que busca que su espacio se consolide como la tercera fuerza política en la Provincia de Buenos Aires, dijo que tanto el cómo Carolina Píparo ya entraron como Diputados al Congreso de la Nación y que buscan que entren 2 diputados más de Avanza Libertad al Congreso.

Por su parte Carolina Píparo, compañera de fórmula de Espert, planteo a MDZ que en el Congreso de la Nación va a trabajar por la educación para que se modifique el Consejo Federal de Educación y que haya representantes elegidos por el voto popular, que no esté solamente representado por los ministros provinciales. Que haya 6 horas de clases en todos los niveles educativos, que la escuela vuelva a ser una herramienta niveladora y que los 2 últimos años del secundario estén vinculados con el ámbito laboral.

En cuanto a las propuestas que va a llevar al congreso Espert afirmo que presentara un proyecto de Ley para que se termine con la indemnización por despido, y crear un fondo de desempleo mucho más largo y más generoso que el que existe en la actualidad para que el empresariado pueda tener incentivos para contratar personal y no caiga en la trampa de los sindicatos y de los abogados laboralista que funden empresas. Aunque remarco: “Argentina no está culturalmente preparada para un sistema “You are fire” (estás despedido) que hizo grande a los Estados Unidos, no estamos preparados para eso, que para mí sería lo ideal. Lo más flexible posible. En Argentina vamos a una cosa intermedia”.

Por último, Carolina Píparo afirmo que sus aspiraciones para el 2.023, van a estar en el Congreso de la Nación como diputada Nacional por la Provincia de Buenos Aires, aunque no descarto ser la primera intendenta de la Ciudad de La Plata.