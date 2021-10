La chicana de Sergio Massa en diputados que se volvió viral

Luego de largas horas donde cada uno de los presentes formuló su postura a favor o en contra del proyecto de Ley de Etiquetado Frontal, los votos afirmativos ganaron de manera rotunda: 200 afirmativos sobre 22 negativos y 16 abstenciones.

Sin embargo, no solo se destaca este hecho, que llevará a realizar cambios en muchos alimentos que se comercializan en el país, sino también las diferentes frases y momentos polémicos y particulares que dejó cada vez que hay una sesión. Uno de ellos involucró a Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados, y José Luis Patiño, diputado del PRO.

Patiño fue crítico con esta nueva ley y aseguró lo siguiente: "No se necesita un ley para que el Estado no le dé de comer porquerías a los chicos. Nos seamos hipócritas. En esta Cámara abajo recién cuando comíamos había chocotorta, había unos postres de maracuyá. Hermosos, riquísimos pero con alto contenido de azúcar. Entonces, regulémonos nosotros y no queramos marcarle la vida a las personas".

Una vez concluido su turno, Massa no quiso perder la oportunidad de expresarse acerca de lo que acababa de decir el diputado y lo sobró: "Si no quiere chocotorta puede no comerla, diputado". A partir de ahí, las redes sociales se hicieron eco de esta irónica respuesta y se convirtió en uno los temas más virales del día.

Patiño no estuvo solo en este reclamo, ya que otro diputado de su mismo partido cuestionó el catering: Fernando Iglesias. El mismo a quien Massa le cortó el micrófono por excederse en su tiempo, dijo esto en su cuenta de Twitter: "Manda el animador de fiestas infantiles que tenemos como presidente de la Cámara de Diputados. Qué vergüenza sos Sergio Massa!!!".

“Si no quiere comer chocotorta puede no comerla” manda el animador de fiestas infantiles que tenemos como presidente de la Cámara de Diputados.

Qué vergüenza sos @SergioMassa !!! pic.twitter.com/yisfjH1DQH — Fernando A. Iglesias (@FerIglesias) October 26, 2021

Esta ley dispone la incorporación de una etiqueta en forma de octógono negro y letras blancas en el frente de los envases, la cual no debe ser inferior al 5% de la superficie ni puede estar cubierto por otro elemento. Debe advertir al consumidor sobre el exceso de determinados ingredientes como sodio, grasas y azúcares en diversos alimentos, busca prohibir la asociación de estos productos con deportistas, personajes infantiles y entidades científicas que los aprueben.

Desde 1999 se han presentado más de 100 proyectos vinculados a la modificación del etiquetado, hasta que en octubre del 2020 obtuvo media sanción del Senado con 64 votos a favor, tres en contra y ninguna abstención.