El tema doméstico sobre el que Victoria Tolosa Paz ha decidido callar

Es llamativo el silencio de la candidata que siempre habla y nunca deja hablar: Victoria Tolosa Paz. Ni ella ni legisladores, concejales y candidatos Platenses del Frente de Todos se han expresado ante la intención de Axel Kicillof de provincializar la Republica de los Niños. ¿Se habrán olvidado que hace un año defendieron la identidad platense de “La Repu” con uñas y dientes, codo a codo con los vecinos, el municipio, concejales y legisladores de Juntos por el Cambio? Incluso denunciando que era un atropello el proyecto de provincialización y cambio de nombre de la Republica de los Niños que había presentado el Senador del Frente de Todos Gustavo Traverso

Esta semana, ante el silencio absoluto del Frente de Todos y la candidata a diputada nacional se llevó adelante un gran abrazo simbólico (participaron cientos de vecinos) en defensa de “La Repu”. La convocatoria se dio por redes sociales con consignas como: #ConLaRepuNo, #KicillofLaRepuNoSeToca, y otras consignas en contra de la intención del Gobernador que volaron como reguero de pólvora en grupos de WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram y todas las redes sociales que habitan en el universo de la web.

Eso si del Frente de Todos salieron rápidamente a denunciar que Juntos estaba haciendo campaña con el tema, que el gobernador solo “dijo que algo hay que hacer por el abandono patrimonial que hay en La Plata”. Algo de razón tienen, porque en el abrazo se ve mezclados entre los vecinos a legisladores, concejales, funcionarios y candidatos de Juntos con carteles; capitalizando el mal humor de los platenses ante la embestida de Axel Kicillof.

Foto de la protesta del último martes.

También es cierto que, como contó MDZ anteriormente, desde el Frente de Todos no quieren hablar del tema y por lo bajo se siguen preguntado qué necesidad tenía el gobernador de decir eso en el medio de la campaña. Algunos hasta sostienen en off que por esta “jetoneada”, no van a poder remontar la elección y la diferencia en noviembre va a ser mayor. Recordemos que en las PASO de septiembre Juntos se impuso por más de 12 puntos.

Mas allá de las banderías políticas cientos de vecinos salieron a defender “La Repu”, especialmente de Gonet y City Bell, que vieron cómo se recuperó (de la desidia y el olvido de gestiones anteriores) un predio que es único en el mundo y esta en el patio trasero de sus casas. La Republica de los Niños es parte de la identidad de los Platenses, como también lo son las diagonales, los Tilos y los Naranjos, el Paseo del Bosque, la Catedral, el Museo de Ciencias Naturales, la Universidad de La Plata, Gimnasia y Estudiantes. Algo que quedo claro con el abrazo a “La Repu” es que la identidad y el patrimonio no se negocian y que tampoco va a ser un trofeo de un partido político

El intendente agradeció la movilización de los vecinos

Desde su cuenta de Twitter el intendente platense Julio Garro agradeció a los vecinos que se movilizaron en defensa de la Republica de los Niños. Escribió: “Siento una gran emoción de ver a tantos vecinos que se acercaron a la Repu! Abuelos, padres, hijos, nietos... todos defendiendo el patrimonio que es de nosotros, de los platenses. ¡¡La Repu seguirá siendo de la Ciudad y con las puertas abiertas para todos!!#ConLaRepuNo”.

Siento una gran emoción de ver a tantos vecinos que se acercaron a la Repu! Abuelos, padres, hijos, nietos... todos defendiendo el patrimonio que es de nosotros, de los platenses. La Repu seguirá siendo de la Ciudad y con las puertas abiertas para todos!! uD83DuDCAAuD83CuDFFB #ConLaRepuNo pic.twitter.com/uVnFjRzNnu — Julio Garro (@JulioGarro) October 26, 2021

Asimismo, desde el municipio pusieron a disposición de los ciudadanos un PDF de 29 páginas con todas las obras de restauración que se llevaron a cabo en la Republica de los Niños, para sacarla del estado de abandono de la gestión anterior