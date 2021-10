El tremendo sincericidio de un funcionario K sobre los precios

El flamante secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, aseguró que los programas económicos orientados a bajar la inflación "nunca funcionaron" en la Argentina y culpó a los empresarios por incentivar un alza descontrolada de los precios, por lo que les pidió además que acepten el congelamiento de más de 1400 productos que dispuso este miércoles de forma intempestiva.

A través de una resolución, el Gobierno dispuso hoy de manera unilateral retrotraer los precios al 1° de octubre de más de 1400 productos por 90 días, luego de que fracasaran las negociaciones con la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios de Argentina (COPAL) para acordar una nueva lista de precios máximos.

"No estamos forzando una situación ni atacamos al sector empresario; al contrario, le decimos que vendan más y produciendo más. Lo que queremos es que la canasta básica no siga comiendo el salario", argumentó Feletti anoche en declaraciones al canal C5N, en donde además agregó que si a las empresas "no te les plantás, te llevan los precios hasta donde quieren".

En ese sentido, el funcionario kirchnerista aclaró que hará cumplir su resolución y que en caso de detectar incumplimientos, aplicará la Ley de Abastecimiento. "Antes de hablar de cierres y sanciones, la apuesta fundamental es saber dónde no se está cumpliendo y exigir inmediatamente que se cumpla; es decir, que bajen el precio y que la persona se pueda llevar el producto con el precio más bajo", detalló.

Feletti justificó la medida debido al aceleramiento de los precios de los alimentos en septiembre y la primera quincena de octubre, que en algunos casos alcanzaron hasta un 25% sin ningún tipo de sustento. "Me duele como argentino que le estamos pidiendo a 60 empresas no que pierdan plata ni le estamos diciendo que la vamos a estatizar, sino que paren la pelota para luego ver cómo seguir. No voy a demonizar una empresa", indicó.

Al ser consultado sobre si creía en la eficacia de los planes anti inflacionarios, Roberto Feletti reconoció que "nunca funcionaron" y puso como ejemplo la paridad del peso y el dólar en la década de 1990: "Con la convertibilidad tuvimos seis años con 15 por ciento de desocupación". Asimismo, consideró que la inflación es una consecuencia directa de la "puja distributiva en la Argentina" y denunció la concentración del mercado alimenticio en unas pocas empresas: "De 139 productos observados, 68 son de una sola compañía".

"Les hable con el corazón y me contestaron con el bolsillo. Yo conteste con una resolución que puse arriba de la mesa y estoy dispuesto a hacerla cumplir", advirtió el funcionario.