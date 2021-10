Diego Santilli le recordó a Tolosa Paz todos los privilegios que utilizó el Frente de Todos

Diego Santilli, candidato de Juntos para la Legislatura bonaerense respondió a las acusaciones que Victoria Tolosa Paz le hizo desde los primeros segundos que comenzó el debate.

Al respecto, Santilli señaló: "Tenemos que terminar con los privilegios, cumplir con la ley y la palabra no es liberar a los delincuentes, no es armar un vacunatorio VIP para gobernar a los amigos, no es decirle a la sociedad por decreto lo que tienen que hacer mientras ellos hacían fiestas, actos, incumpliendo los decretos que ellos mismos hicieron".

Además, agregó: "Los bonaerenses y los argentinos dijimos basta, queremos un país distinto; un país que respete nuestras libertades, donde todos seamos iguales ante la ley, un país más justo, donde le pongamos fin a la impunidad. Tenemos que volver a creer en el valor de la palabra y hacer cumplir la ley, porque las leyes están para cumplirse y nadie, tenga el cargo que tenga, puede estar por sobre todos los argentinos. Basta de privilegios".

Más adelante, se dirigió a la población y le recordó que el Gobierno "nos hizo discutir lo obvio: cómo vamos a discutir si las escuelas tienen que estar abiertas o cerradas. Una locura", concluyó al respecto. Y Agregó: primera propuesta es exigirle por ley al Gobierno nacional para que explique cómo va a hacer para ir a buscar a ese millón y medio de jóvenes que abandonaron la educación".

Propuestas de Santilli

También propongo una ley de evaluación educativa obligatoria para que la evaluación no quede a discreción del gobierno de turno. propongo una ley de emergencia educativa, para que de aquí en adelante comencemos a resolver todos los problemas de infraestructura, equipamiento y conectividad para todas las escuelas del país, especialmente para las de Provincia de Buenos Aires.