El kirchnerismo quemó las naves en Santa Cruz y Cristina Fernández de Kirchner salió a la cancha

El Frente de Todos está decidido a mejorar el resultado de las PASO y ha puesto toda la carne en la parrilla. Además de los anuncios económicos para poner "platita" en el bolsillo de los argentinos, se desplegó una campaña federal con la intención de dar vuelta el revés que sufrieron en provincias gobernadas por el peronismo. Ese es el caso de Santa Cruz y hasta allí se trasladó la vicepresidenta de la nación Cristina Fernández de Kirchner.

La mandataria se mostró decidida a enrolarse en la campaña y bajó al barro para ayudar a que la gestión de Alicia Kirchner se reponga del revés sufrido el 12 de septiembre. En la tierra de los Kirchner Juntos por el Cambio se impuso con el 38,6% de los votos contra un 26,6% del Frente de Todos.

El kirchnerismo no está dispuesto a ver que eso se repita el 14 de noviembre y su principal jugadora parece haberse puesto al frente de esa misión. Ayer participó de un acto en la inauguración de la zona franca y allí reivindicó la defensa del patrimonio nacional.

Acá estamos nuevamente juntos, 27 años han pasado @aliciakirchner, desde que comenzó este sueño de la Zona Franca. Y durante esos 27 años, pasaron cosas, en Santa Cruz y en la Argentina también. pic.twitter.com/NPXX5Qd9e6 — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) October 18, 2021

Y lo hizo apelando a la figura de Néstor Kirchner, exgobernador de Santa Cruz y hermano de la actual mandataria provincial. "La Zona Franca había sido firmada por Néstor en la adenda de un pacto fiscal allá por 1994. Y apareció en el escenario nacional, y concretamente aquí en nuestra provincia, el tema de los Hielos Continentales", manifestó en las redes.

"Allá por el ‘96 nos revocaron la Zona Franca como castigo por no haber aceptado en el Congreso y haber encabezado una gesta nacional, una lucha nacional, difundiendo lo que se quería hacer. Esto provocó la revocatoria de aquel sueño de Néstor", adhirió.

"Después de estos 27 años, es bueno sacar algunas enseñanzas de estas cosas. Es bueno que tengamos una mirada reflexiva sobre los hechos. Defender el patrimonio de los argentinos, causas nacionales, no es gratis", manifestó.

"Hay una idea de que las cosas suceden porque sí, que caen del cielo. Y no, no es así. Finalmente, cuando uno es perseverante, cuando tiene convicciones, y, sobre todo, cuando no baja los brazos, las cosas, tarde o temprano, siempre llegan", aseguró la vicepresidenta.

La gobernadora Alicia Kirchner junto a Cristina Fernández.

Pero al margen de ello, lo que queda claro es que la vicepresidenta se arriesgó a involucrarse en la campaña electoral de Santa Cruz aún con el riesgo que eso conlleva. Si el kirchnerismo no mejora el resultado en las elecciones generales ya no será solamente Alicia Kirchner la "responsable" sino que el fracaso podría salpicar a la propia Cristina Fernández de Kirchner.