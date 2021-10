Rodríguez Larreta vuelve al Conurbano revuelto por su estrategia del Lado a Lado

El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, volverá mañana al Conurbano bonaerense con una actividad en General San Martín, donde acompañará al candidato que ganó la PASO de Juntos de esta localidad, el aliado de Jorge Macri, Andrés Petrillo. El candidato debe tratar de mantener los votos que consiguieron las tres listas que compitieron y que terminaron en muy malos términos entre sí.

Estará en Chilavert, en una reconocida confitería ubicada a pocas cuadras de donde vive el candidato y casi al límite de José León Suárez, localidad en la que el peronismo está trabajando arduamente para revertir el resultado de septiembre pasado.

La imagen de Rodríguez Larreta en el primer cordón del Gran Buenos Aires es la más alta que tiene un dirigente político en la actualidad, y fue por eso que Juntos ganó en todos los distritos del corredor norte, desde San Fernando hasta Tres de Febrero inclusive, y sólo perdió en Escobar, Malvinas Argentinas, Pilar, José C. Paz, Merlo y Hurlingham. En tanto, en la competencia entre Diego Santilli y Facundo Manes, el primero ganó en todas las localidades, menos en San Miguel.

A pesar de este "éxito" político por su estrategia "De lado a lado", el jefe de gobierno porteño está viendo cómo algunas variables se empezaron a descomponer o, por lo menos, no responden a su deseo inicial. Lo está sufriendo en su propia casa, en la sede de la calle Uspallata, en la que María Eugenia Vidal intenta poner nuevas condiciones y hasta opera mediáticamente con cuestiones que al alcalde no le gustan nada.

Por ejemplo, no pudo parar la decisión de los "focus" que veían "blanda" a la ex gobernadora, quien dijo que la oposición "debería conducir la Cámara de Diputados" en caso de contar con los votos necesarios. Tampoco cayó nada bien que Cristian Ritondo lanzara en Tigre, su candidatura a gobernador para 2023 en medio de una campaña cuyo resultado es incierto y que encabeza Diego Santilli.

A la par, algunos intendentes, no sólo Jorge Macri, ya analizan su posibilidad de pelear a nivel provincial pero, más cautos, esperan que empiece el año próximo para ponerse a caminar. Martín Yeza, de Pinamar; Diego Valenzuela, de Tres de Febrero y Julio Garro, de La Plata; son algunos los que no esconden sus deseos de conducir los destinos de los bonaerenses.

"Se están apresurando, no están entendiendo que aún no se ganó. Creo que hay mucha energía malgastada en esto", dijo un funcionario cercano a Rodríguez Larreta a MDZ. Más agudo, acerca de la movida de Ritondo la semana pasada, que se fotografió con su agrupación y la Territorial, en Tigre ya anticipan que "tira para ser gobernador, pero lo que quiere es ser intendente".

Raudo, Segundo Cernadas, el ganador de las PASO de esa localidad, lo negó taxativamente. "Es una operación del Frente de Todos", dijo y aseguró que el actual jefe de la bancada PRO de diputados "me dijo que ni loco piensa en eso". El tiempo dirá, máxime cuando Patricia Bullrich también empezó a caminar no solo su precandidatura presidencial, sino que habilitó a Gerardo Millman, el ex margarito, a sondear entre los legisladores nacionales si él está en condiciones de reemplazar a Ritondo en su lugar. Será por estas cosas que ya no trabaja tanto para confrontar con Hugo Moyano en Independiente.