Marchas, concentraciones y acto en Plaza de Mayo por el Día de la Lealtad Peronista

El presidente Alberto Fernández tuvo su idas y vueltas en relación al acto por el Día de la Lealtad Peronista; primero dijo que prefería no hacer una concentración, después dio marcha atrás y publicó un comunicado en el que convocó a toda la militancia "a estar más junta que nunca". Por eso, hoy se realizan distintas concentraciones y marchas que, principalmente, desembocaron en un acto en Plaza de Mayo.

Por la concentración y movilizaciones se produjeron algunos cortes viales que no ocasionaron mayores problemas, dado que efectivos policiales y de vialidad alcanzaron a escoltarlos y organizarlos.

Las palabras de Hebe de Bonafini

Entre las primeras oradoras estuvo Hebe de Bonafini, que desde hace meses mantiene una posición crítica frente al oficialismo, sobre todo con el Presidente. Entre sus primeros enunciados, la dirigente de Madres de Plaza de Mayo le dijo al presidente que ella se siente muy triste por la situación, ya que el "se junta siempre con los ricos, con los grandes empresarios, etc., y a nosotros ni nos escucha ni nos mira".

Además, le apuntó: "Espero que esta vez nos escuche, porque nosotros lo votamos y seremos las primeras que vamos a pedir que lo voten si usted nos acompaña a no pagar la deuda externa. Nosotros no podemos hacernos cargo de lo que robó Macri".

Usted nos quiere hacer pagar un robo, le dijo al Presidente

"Acá no quedó nada, acá quedó pobreza. Señor presidente, más de la mitad de la población somos pobres. ¿Y usted quiere pagar la deuda? ¿Otra vez con la plata de los pobres? Basta, estamos cansados de pagar deuda. La deuda no es nuestra, las deudas que tuvimos las pagamos, pero las que hemos hecho nosotros, no las que hicieron otros y que ha sido un robo. Usted nos quiere hacer pagar un robo", indicó la dirigente siempre hablándole al Presidente.

"No me vengan con que ahora van a salir con lo de los precios justos, lo que quiero saber es qué calidad tendrán los alimentos que como limosna le darán al pueblo", agregó en referencia al control de precios que impulsa el gobierno mediante su Secretaría de Comercio, encabezada por Roberto Felitti.

Leandro Santoro

El candidato a diputado en la Ciudad de Buenos Aires brindó declaraciones a un móvil de TN y allí sostuvo que no tenía información oficial respecto del protocolo del acto ni de quiénes iban a ser los oradores. Tampoco sabía si Alberto Fernández participaría o no del acto.

"Siempre que la gente se expresa, está bien. Le suma a la política, a la democracia. Para la gente que forma parte de la militancia política es importante reencontrarse en estos espacios, eso le da aire y fuerzas para seguir con lo que viene", señalo Santoro.

"Yo no sé si hablará o no el presidente, lo que estoy seguro es que para todo el Frente de Todos un día como hoy es muy importante, permite recuperar el estado de ánimo. La gente se quería juntar, así que es más sencillo", concluyó.

Se refirió también a sus expectativas para las próximas elecciones luego de la derrota que el oficialismo tuvo en las PASO: "Confío que el Gobierno va a poder en estos días explicar el contexto en el que nos tocó gobernar, confío en que eso puede cambiar el resultado de las elecciones".

Por otra parte, se refirió a la "necesidad de diálogo con la oposición, porque la deuda con el FMI es algo que no le va a afectar solamente al gobierno de Alberto, a nuestro gobierno, sino a los próximos gobiernos, ya sean del PRO o de quien sea".

Noticia en desarrollo...