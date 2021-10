Un candidato a diputado renunció por un particular afiche contra Cristina Fernández de Kirchner

El diputado santafecino, Luis Contingiani, presentó la renuncia a su candidatura dentro de la coalición Primero Santa Fe tras difundirse un afiche creado por ese espacio en el que aparece Cristina Fernández de Kirchner vestida de presa. Al respecto, el congresista señaló que "es una situación grave, para mi manera de ver es un afiche, una cartelería pública, que traspasó los límites que en democracia no hay que permitir que se traspasen".

El afiche fue creado por su compañero de lista Jorge Boasso, candidato a senador nacional. Sin embargo, la declinación de Contigiani fue radical y sin posibilidad de revisiones. Es un afiche "que tiene que ver con el escrache, con la violencia, con el señalamiento, con la estigmatización, con una actitud antidemocrática, antirrepublicana".

"Nunca debemos permitir que el debate de ideas traspase el plano personal, como ha ocurrido en este hecho puntual que tiene que ver con estos afiches", señaló Contingioni

Además, en diálogo con LT9 Am 1150 de Santa Fe, indicó que "cuando el debate de ideas pasa al plano personal es gravísimo humanamente, para la democracia, para los hombres y las mujeres”.

El afiche que presenta a Cristina vestida de presa

Por otra parte, Contigiani, que actualmente es diputado por Santa Fe, reflexionó sobre los alcances que debe tener una campaña, al igual que un debate de ideas, pensamientos o visiones relacionadas con la política. "Nunca debemos permitir que el debate de ideas traspase el plano personal, como ha ocurrido en este hecho puntual que tiene que ver con estos afiches, con una actitud antidemocrática y muy grave, se escracha y estigmatiza a una dirigente política, pero voy más allá, no importa quién sea, estoy mirando el hecho".

Si bien el congresista santafecino admitió que esperó una respuesta por parte de su compañero de fórmula, lo cierto es que esas disculpas nunca llegaron: "Tenía la expectativa de una rectificación, un pedido de disculpas por las formas y el estilo, pero no ocurrió. No me queda más alternativas que considerar que se cambiaron las condiciones. No soy una persona de la grieta. En la vida, hay cosas que no se negocian".