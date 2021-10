¿Rodolfo Suarez recurre a sus íntimos para relanzar la gestión?

El gobierno de Rodolfo Suarez tuvo un tránsito extraño por la pandemia. Ese hecho también le generó una posibilidad de resiliencia tras el tropezón inicial que tuvo con el fracaso del intento de impulso de la minería y las manifestaciones populares. Ahora, con dos años por delante, tiene que cambiar algunas piezas obligadas de su gabinete y hay presión para que el cambio de "actitud" sea mayor. Ahora, el Gobernador avanzaría en intentar de "suarizar" más el Gabinete.

Los cambios obligados que debe ejecutar Suarez son dos. Mariana Juri irá al Congreso como senadora, en caso de repetirse el resultado de las PASO, y dejará el Ministerio de Turismo y Cultura. Allí la decisión del gobernador es osada, pues jerarquizará a alguien que no tiene experiencia en la gestión provincial y en el área. Quien la reemplazaría sería Nora Vicario, una militante histórica de "la Muni" y quien supo ser de extrema confianza de Víctor Fayad. Suarez también construyó la misma confianza y ahora le haría el traspaso y nada menos que como ministra. Vicario es secretaria de prensa de la Municipalidad de Capital.

Nora Vicario ascenderá a ministra.

El otro cargo que deberá renovar Suarez es el de Ministro de Hacienda. Lisandro Nieri debería asumir como diputado nacional en lugar de Alfredo Cornejo (que migrará al Senado). Todos dan por hecho ese reemplazo y también quién lo sucedería: Víctor Fayad hijo. Hay coincidencia en el apellido y en el aparente origen político, la muni. Pero en realidad Fayad tiene una carrera técnica propia dentro del Gobierno y fue funcionario del gobierno de Cornejo también.

En principio Suarez no tiene pensado realizar más cambios. Pero puede haber sorpresas. Hasta ahora en el Gobierno conviven los funcionarios "heredados" de la gestión de Alfredo Cornejo y algunos elegidos por Suarez. Hubo momentos de tensión disimulada por la diferencia en la forma de gestionar. Los dos protagonistas, incluso, mantienen visiones distintas. Pero no las exteriorizan y mantienen el "pacto de caballeros" y, sobre todo, el acuerdo político para no generar daño. Lo cierto es que hay fuertes versiones que el Gobernador sumará más allegados de máxima confianza para relanzar la gestión.