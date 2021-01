Alberto Fernández contra las prepagas: "Sólo piden aumento y nadie controla nada"

El sistema de salud y los rumores sobre una posible estatización de la medicina privada fueron algunos de los temas que ocuparon los primeros días de la mayoría de los medios y, en ese sentido, este miércoles el presidente Alberto Fernández salió a decir que "el sistema de salud tiene un problema estructural que hay que revisar".

En diálogo con Radio Con Vos, el mandatario aseguró que lo de la salud "es un problema muy profundo. No es un problema que empezó en el gobierno anterior. Es un problema de cómo se fue formando el sistema" y confesó que mantuvo una extensa charla este martes con Claudio Belocopitt, presidente de la Unión Argentina de Entidades de Salud privadas (UAS).

Fernández recibió al dueño de Swiss Medical y le manifestó que la Casa Rosada no está trabajando en una reformulación del sistema de salud que lleve a una estatización de sector y que analizará la suspensión del aumento de las prepagas, según consigna La Nación.

Antes de reunirse con el Presidente, Belocopitt había advertido que las empresas de medicina prepaga analizaban ir a la Justicia por el aumento del 7% que el Gobierno suspendió el jueves pasado. "No estamos en condiciones de ofrecer aumentos de esa naturaleza", remarcó en ese sentido el jefe del Estado.

"Fue algo (por la autorización al aumento) que no había firmado yo, que había salido por el Ministerio de Salud. Cuando me enteré, les dije: 'esto está mal, no podemos seguir cargando sobre la gente semejantes aumentos'. Fue la realidad la que me hizo cambiar de opinión", contó Fernández.

"Hay un problema de costos, lo tienen las prepagas, pero también lo tienen las obras sociales. Yo era superintendente de Seguros y, desde entonces, estoy tratando de ver de qué manera la medicina prepaga tiene algún tipo de control del Estado, porque captan ahorro público y nadie controla nada, y lo único que piden son aumentos", completó el Presidente.