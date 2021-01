Luis Petri fulminó a Horacio Prietagalla por su viaje a Formosa

El diputado nacional Luis Petri calificó las declaraciones del secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, posteriores a su recorrida por Formosa, como una “vergüenza” y recordó las intenciones del funcionario para liberar a los exfuncionarios kirchneristas detenidos y condenados por hechos de corrupción.

Durante su viaje a Formosa, donde fue a constatar las presuntas violaciones a derechos humanos cometidas por el gobierno de Gildo Insfrán, Pietragalla Corti lanzó duras acusaciones contra Juntos por el Cambio: "La verdad que pensar en hacer política atacando medidas sanitarias que se toman en el resguardo, no aporta. Creo que la oposición tendría que tener un rol de aporte, no de hablar de violaciones sistemáticas o delitos de lesa humanidad, porque banalizan hasta su propio reclamo".

“Me pareció vergonzoso. Esta es la crónica de un final anunciado. Se sabía que (Pietragalla Corti) iba a Formosa no a investigar los hechos y las graves denuncias por violaciones a los derechos humanos, sino a encubrir, esa fue su misión”, señaló Petri en el programa La otra vuelta, del canal LN+.

Asimismo, el diputado opositor mendocino cuestionó algunos episodios que marcaron la gestión del Gobierno en derechos humanos: “En diciembre del 2019, el gobernador de la provincia de Buenos Aires (Axel Kicillof) convocó a un comité para liberar presos, y logró liberar a 4.000 individuos con la excusa de la pandemia, todos esponsoreados por Pietragalla”.

Pietragalla no fue a Formosa a investigar las violaciones a los derechos humanos, fue a encubrirlas pic.twitter.com/SHpadGA9FR — Luis Petri (@luispetri) January 28, 2021

“También hizo presentaciones para lograr la liberación de presos con una particularidad: no eran presos comunes, sino que estaban detenidos por hechos de corrupción vinculados al kirchnerismo, como Ricardo Jaime y Lázaro Báez”, añadió.

Por otro lado, Petri reiteró sus críticas a la gestión sanitaria de Insfrán en Formosa: “Si hay algo que está claro es que no son hechos aislados. Fueron más de 8.000 formoseños varados que no pudieron ingresar a la provincia casi durante tres meses, y tampoco se trata de una o dos personas privadas de la libertad, que aún así sería grave pese a que lo banaliza. No hay un Estado de Derecho en Formosa y las violaciones van a seguir y quizás se profundicen por la complicidad del Gobierno nacional”.

“Es muy grave el clientelismo que existe en estos feudos, donde el 80% de la ciudadanía recibe algún subsidio, empleo o dádiva del Estado y está fuertemente coaccionada por estos gobiernos provinciales para que sigan votándolos, pese a que están sumergidos en la pobreza. Este es el espejo en el cual se refleja el Gobierno nacional”, remató.