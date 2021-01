Formosa: el kirchnerismo defendió a Mayans y habló de "campañas mediáticas"

El Frente para la Victoria expresó hoy su respaldo al titular del bloque de senadores del espacio, José Mayans, y afirmó que fueron "sacadas totalmente de contexto" las expresiones del legislador referidas a la política sanitaria del Gobierno de Formosa para contener el avance del coronavirus en la provincia.



En un comunicado, además, el FpV remarcó que las "campañas mediáticas deben ser condenadas", al referirse a una nota publicada en el diario La Nación el lunes pasado en el que el Mayans fue consultado por el manejo sanitario de la pandemia en Formosa, sobre lo cual la oposición había realizado un pedido de intervención en función de supuestas irregularidades en detrimento de los derechos humanos en centros de aislamiento.



"Las expresiones del senador fueron sacadas totalmente de contexto, con la finalidad de seguir fomentando la división de los argentinos y en especial del pueblo formoseño que por estas horas, mayoritariamente lucha denodadamente contra la pandemia", indica el texto del espacio oficialista.



La nota en cuestión titula: "José Mayans: Horacio Rodríguez Larreta tiene 6000 muertos y nadie reclama por los derechos humanos", y en su copete añade declaraciones del legislador en el sentido de que "puede haber casos aislados con respecto a la reacción de algunas personas que niegan la enfermedad", en referencia al tratamiento en los centros de aislamiento.





Desde el FpV indicaron hoy que "arteramente, medios nacionales y referentes del arco opositor, han sacado de contexto las declaraciones" del legislador; y lo hicieron "buscando en un año electoral generar reacciones adversas a sus manifestaciones".



"Lo expresado (por Mayans) no solo refleja expresamente lo que establece la Constitución Nacional sino que reafirma que la política sanitaria de Formosa es acertada pues busca preservar y cuidar la salud de la población en general", dice el texto.



En este sentido, el comunicado añade que el senador Mayans ante una pregunta del periodista del diario La Nación respondió: "El derecho vos lo tenés, pero no en pandemia. Es claro el Código Penal, que no podés andar contagiando a la gente. Esto es un aislamiento preventivo, son diez días o catorce días hasta que tengan un hisopado negativo. Es para proteger".





Por eso, añadió el texto, "la oposición, respaldada por los multimedios nacionales, instaló una frase parcial" y aseguró que "las operaciones mediáticas deben ser condenadas".



"Los responsables, políticos y periodistas, deben entender que no se puede especular utilizando la salud pública, intentando demostrar un supuesto interés o preocupación por los derechos individuales, cuando en realidad lo que se nota es pura especulación política", finaliza el documento emitido desde la Jurisdiccional Clorinda del Partido Justicialista.