Lousteau provocó una nueva interna "tuitera" en Juntos por el Cambio

En el marco de un año electoral, la dirigencia de Juntos por el Cambio pasa por una interna protagonizada, en este caso, por Martín Lousteau, quien habló de Mauricio Macri, y encendió las alarmas en el frente opositor nacional.

Pues Lousteau declaró que la coalición opositora debe ampliarse y que Mauricio Macri es más una figura del pasado que del futuro.

“Hablar hoy de candidaturas está muy alejado de lo que se requiere”, dijo el senador. Al referirse al ex Presidente, sostuvo que "su legado más importante” fue haber terminado el mandato en 2019 y “dejado en pie una fuerza que tiene el 41%, que si convence a otro 10% puede volver a gobernar la Argentina”.

“Si construimos una fuerza más grande, que vuelva a ganar, el aporte a la historia de Macri será haber modificado el sistema político, me parece mucho más importante eso que cualquier otro legado”, agregó, antes de dejar en claro sus diferencias con el ex jefe de Estado. “Siempre va a ser de referencia, pero está claro que no pensamos igual en Juntos por el Cambio, como no pensaba igual cuando Macri era presidente”.

Tras estas declaraciones, Diego Santilli -quien se desempeña como vicejefe de Gobierno porteño- compartió su opinión al respecto y encendió el fuego de la interna de Juntos por el Cambio al referirse a que "Cambiemos debe construir una fuerza más grande para las elecciones".

Inmediatamente, Hernán Lombardi -ex secretario de Medios- criticó con dureza al dirigente radical. “Hay una soberbia que no se fundamenta en la trayectoria de Lousteau al tratar de ubicar a Mauricio Macri a la categoría de 'legado'. Macri es el líder de una gran parte de nuestra fuerza, el fundador del PRO, y un gran presidente; no merece ningún destrato”, dijo.

La discusión no terminó ahí y siguió sumando dirigentes. Entre ellos, Carla Carrizo y Dolores Martínez, ambas diputadas nacionales por CABA.

“Macri alguna veces recibió destrato desde el propio JxC equívocamente. Tenés que apuntar para otro lado o no leíste bien la nota, que justamente dice todo lo contrario de tu comentario”, expresó Martínez de forma tajante.

El diputado nacional por Neuquén, Francisco Sánchez, cuestionó a Lousteau y lo acusó de "no aportar nada desde del pasado, ni del futuro".

Fuente: Infobae