Dady Brieva pidió que dejen de atacarlo: "Me han hecho besar la lona"

El actor kirchnerista Dady Brieva se refirió al mal momento que viene pasando por los escraches que sufrió la marquesina de su obra de teatro, que fue vandalizada con pintura roja y excremento, y por los insultos constantes que recibe en redes sociales por su postura política. Además, tuvo que suspender funciones de su obra de teatro por falta de público.

"No se puede comer tallarines y estar flaco a la vez. Me enoja, me asusta cuando se meten con mis hijos, cuando me meten los drones y la nena me dice: ‘Papá, están esos pájaros volando, no quiero dormir más’. Me han hecho besar la lona, pero bueno. Tampoco voy a cambiar nada, yo no voy a cambiar el presupuesto del 2021, ni voy a hacer nada en CABA. Soy un artista que se expresa, como se expresan todos", se lamentó el actor K.

En octubre del año pasado, Brieva quedó envuelto en una polémica por una repudiable frase contra quienes realizaban una marcha en contra del Gobierno. "Unas ganas de agarrar un camión N1 619 y jugar al bowling por la 9 de Julio", aseguró en su programa de radio.

Dady Brieva culpa por su fracaso a una supuesta opereta que lo quiere bajar por ser quien es. No tiene nada que ver con que quiera atropellar con un camión a la gente que piensa distinto, ni que llame a una guerra civil, ni que pretenda instaurar una dictadura socialista. — Alejandro A. Sarubbi Benítez (@sarubbibenitez) January 25, 2021

"Hay una Argentina que debería estar unida, pero no lo está y no es por culpa nuestra", aseguró en aquel momento. Muchos también recordaron que en su momento deseó que los argentinos que votaron a Macri "la pasen mal", lo cual generó un fuerte repudio.

"Somos escrupulosos y tenemos una discapacidad para hacer el mal, porque consideramos que la Patria es el otro y que el que tenemos enfrente también es el otro. Entonces nos pasan cosas como esta", se lamentó Dady de invitado en el programa de Verónica Lozano.