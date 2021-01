Polémica en el Hospital Universitario porque no renueva contrato a profesionales de la salud

El personal del Hospital Universitario atraviesa por estos momentos, y desde hace ya varios meses, graves problemas de índole institucional. Pues en el mes de diciembre, la Junta Directiva estableció el cierre de la Unidad de Internación, bajo la justificación de que durante el último mes no se habían registrado ingresos a esa área y que, por ello, no era imprescindible que continuara su funcionamiento. A raíz de esta decisión, alrededor de 40 contratos quedaron sin renovación. Esto derivó en protestas por parte de trabajadores de la salud, en la posterior renuncia del Director interino, Jorge Juri, y en la asunción de una nueva dirección el lunes 4 de enero.

Actualmente, lo que se infiere es que el problema recién estaría comenzando. Una vez instalada la nueva Junta Directiva, se decidió sostener la determinación de no renovar los contratos y designaciones interinas a docentes asistenciales con más de tres años de antigüedad. En este sentido, fuentes gremialistas señalan que "no están siendo reconocidos los acuerdos paritarios locales entre FADIUNC Y la UNCuyo".

"La diferencia entre lo ocurrido en el mes de diciembre y ahora, es que los cargos de estos profesionales son cargos genuinos, de planta, de modo que cuentan con el presupuesto correspondiente. Los y las docentes asistenciales nos sumamos al sistema de atención pública para hacer frente a la pandemia por covid-19, atendiendo 500 pacientes covid en internación y 2500 pacientes covid ambulatorios", expresó Cristina Nafissi, delegada gremial de FADIUNC.

"A estos reclamos, hoy se suma la discriminación a la que se somete a este grupo de profesionales al no renovarles la designación pero que, además, afectaría al personal docente asistencial en su conjunto, ya que se desconocen los acuerdos paritarios firmados entre este sindicato y la Universidad. A través de ellos, entre otros temas, se garantiza la extensión de la designación de los cargos interinos hasta el 31 de marzo del corriente año", agregó al referirse a la renovación de cargos, la cual suele efectuarse de forma anual y no trimestral, como ha ocurrido en este caso.

Desde FADIUNC, informan que se han presentado notas pidiendo explicaciones correspondientes. Lo que sucede es que el rectorado de la Universidad Nacional de Cuyo se encuentra cerrado por vacaciones, por lo que el Consejo Superior no se haya en condiciones de sesionar. Si bien el tema es tratado en la Junta Directiva del hospital, el órgano máximo de Gobierno de la universidad - a través del ya mencionado Consejo Superior- también debería intervenir.

"Lo que pedimos es que renueven los contratos de los docentes-asistenciales afectados, ya que muchos de ellos estarían en condiciones de efectivizar. Hay gente con 9 años de antigüedad que no ha sido efectivizada aún", manifestaron referentes del gremio.

MDZ tomó contacto con personas cercanas a la causa que explicaron que, históricamente, los cargos interinos se renuevan anualmente y -como durante muchos años esta normativa no fue cumplida, fue a través del acuerdo paritario local que se logró la efectivización por única vez de docentes interinos, hasta con 30 años de antigüedad y cuyos cargos nunca fueron llamados a concurso.

"Es que la no renovación de cargos con más de 3 años de antigüedad está desconociendo el acuerdo paritario. Son 6 trabajadores a los que no les están renovado contrato de forma injusta. Suponemos que, en el caso del exdirector interino, se trata de razones políticas, ya que su renuncia fue porque se opuso al cierre del área de internación. En otros, no les han hecho notificación formal respecto a la no renovación de sus cargos y se han ido a trabajar sin su grilla de trabajo, a pesar de tener los años de antigüedad necesarios. Incluso hay una colega que está embarazada (con la notificación correspondiente) y ahora atraviesa esta situación de precarización", reclamó Nafissi.

Para concluir, la profesional y gremialista agregó: "Se están vulnerando los derechos de los y las trabajadores, con la precarización laboral, flexibilización y el despido de profesionales que estuvieron en primera línea toda la pandemia por covid-19, aprovechando este mes de 'pausa' han demostrado autoritarismo y sembrado el miedo a modo de disciplinamiento. El lunes nos vamos a concentrar en las puertas del hospital para reclamar".