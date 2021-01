La Ruta 40 a San Juan, arruinada por el sismo y el abandono: empresarios reclaman obras urgentes

El sismo del lunes dejó una grieta de 4 kilómetros, con una profundidad de entre 30 centímetros y 3 metros en la Ruta 40. Pero esa vía sabe de malos tratos: por la falta de obras gran parte de los 164 kilómetros que unen San Juan y Mendoza están en mal estado: pozos, grietas, zonas onduladas y mucho peligro.

Ahora en San Juan estudian las razones y las consecuencias de la grieta y el tránsito está clausurado en la zona, por lo que hay desvíos. Pero el problema es de fondo y ahora las cámaras empresariales de las dos provincias aprovecharon para plantearlo: la ruta está en muy malas condiciones, complica la vinculación y ha sido objeto de eternas promesas de mejora sin resultados.

A través de un duro comunicado, los empresarios reclamaron una "solución integral" para esa ruta estratégica. "La obra inconclusa de la doble vía Mendoza – San Juan (RN40), suma nuevas problemáticas que requieren de una vez por todas una solución integral", aseguraron.

Del lado mendocino no hay doble vía desde El Borbollón hasta el control de San Carlos. Y es la zona más peligrosa. Tanto que hubo reiterados accidentes fatales. Del lado de San Juan, hay doble vía en gran parte de la ruta, pero en un estado deteriorado.

La grieta provocada por el sismo del lunes por la noche.

Hay un plan para convertir en autopista toda la ruta. De este lado, no se inició ninguno de los tramos previstos. En San Juan sí comenzaron, pero los trabajos están demorados. "Esta situación provocada por el sismo no hace más que agravar las dificultades que ya presentaba esta ruta, al no estar concluidas las obras de la doble vía entre Mendoza y San Juan, por diversas razones que llevan años sin resolverse", argumentaron los empresarios.

El año pasado hubo una advertencia sobre la situación. En el Primer Coloquio Regional Empresario, que se realizó en noviembre del año pasado con todos los gobernadores de la región, y el ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas, los industriales recalcaron la importancia de concluir la Ruta 40, por su impacto "en las economías regionales, donde la fluidez logística, rutas e infraestructura segura son aspectos centrales para la competitividad y evolución de las empresas".

"Este incidente que provocó la naturaleza en San Juan, como sector productivo, nos llama a la reflexión y pone en evidencia una vez más los temas pendientes que debemos afrontar en un trabajo conjunto entre todos los sectores, y jurisdicciones gubernamentales, para fortalecer los vínculos e integración de una región donde buena parte de su potencial de crecimiento y desarrollo se explica por la conectividad logística y fluidez de sus comunicaciones", dijeron al referirse a la necesidad de poner a la dicha obra vial como prioridad.

Los que adhirieron al reclamo

Gerardo Fernández, Presidente Cámara de Empresarios Independientes de la Construcción (CECIM)

José Candeloro, Presidente Cámara de la Construcción de Mendoza (CAC)

Gustavo Kretschmar, Presidente de Asociación de Ejecutivos de Mendoza (AEM)

Sergio Martini, Presidente de Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas (ACDE)

Federico Pagano, Presidente del Consejo Empresario Mendocino (CEM)

Alfredo Cechi, Presidente Federación Económica de Mendoza (FEM)

Daniel Ariosto, Presidente Unión Comercial e Industrial de Mendoza (UCIM)

Mesa de la Productividad de San Juan

