El Gobierno pagará el bono de $54 mil a los docentes y celadores

El Gobierno decidió pagar el bono de $54 mil pesos a los trabajadores de la educación, a pesar de la disidencia del SUTE. Esto, según explicaron, por pedido de todos los trabajadores del sector que reclamaron para percibirlo. El gremio docente es uno de los que no había acordado el aumento y por lo tanto había quedado afuera del bono. Ahora, serán incorporados a través de un Decreto.

El bono incluye a los docentes y no docentes. No se les pagará a los otros gremios que no acordaron, como los Judiciales y trabajadores del Casino. "Veíamos que esa paritaria de un 20% más un bono de 54 mil pesos quedaba afuera mucha gente. Hemos decidido hacer frente Sería injusto que se queden afuera. Lo hacemos por las notas que hemos recibido", dijo Suarez.

"Llegaron notas a este gobernador por parte del sindicato único de celadores, de autoconvocados, de ATE, de UPCN, toda esta gente que veía que estaba quedando afuera de esta paritaria para el 2021. No es lo que el Gobierno pretendería darle, pero es lo que podemos dentro de la crisis", dijo Suarez.

La estrategia

De esta manera el gobernador Rodolfo Suarez avanza en su estrategia de acorralar a los gremios que aún no firmaron acuerdos salariales y se reunió con dirigentes sindicales allegados a los sectores de la educación, pero que no tienen la representación mayoritaria. En ese marco es que hizo el anuncio.

El Gobierno hizo una propuesta de aumento pareja para todos: 20% en tramos y un bono de 54 mil pesos que se paga en cuotas también. Casi todos aceptaron, pero los sindicatos más duros rechazaron la oferta. El "no" del SUTE dejaba afuera a casi la mitad de los estatales, pues es el que más representados tiene. Ahora recibirán el pago, pero no por acuerdo paritario sino por Decreto.

Algo similar ocurrió en los primeros años de la gestión del Gobierno anterior.

El bono es de 54 mil pesos en total. Comienza a pagarse con el salario de enero y es parejo para todos los empleados públicos. Entre enero y agosto se pagan 4 mil pesos. En septiembre y octubre sube a 5 mil. Para noviembre y diciembre son 6 mil pesos. Ese dinero es no remunerativo y no bonificable, aunque en marzo se discutirá la posibilidad del blanqueo.

Además, el aumento salarial es del 7% en marzo, 7% en julio y un 6% en octubre.