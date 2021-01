Elecciones 2021: el radicalismo empuja a Suarez a tomar una decisión

Si tuviera que decidir ahora qué hará ante las elecciones 2021, el oficialismo mendocino se jugaría a no desdoblar los comicios y a enfrentar al PJ de una sola vez, en todas las categorías que se disputarán este año.

Este ímpetu de la UCR se debe a que los oficialistas locales quieren polarizar con el kirchnerismo, que según sus encuestas, está en un "piso histórico".

La rival a vencer en Mendoza, además, es símbolo del kirchnerismo. Anabel Fernández Sagasti es la nueva presidenta del PJ mendocino y se cree que será cabeza de lista en las elecciones legislativas de este año. La senadora nacional está pegada a Cristina y, en este escenario, resolver el dilema electoral no resulta muy difícil para sus adversarios.

"No veo razones para no unificar las elecciones", señaló, ante la consulta de MDZ, una de las voces radicales que definirá la estrategia electoral. Soltó esta frase en un día particular. La UCR asumió como una victoria política la decisión nacional de dar marcha atrás con las restricciones de circulación para frenar los contagios de coronavirus que el gobernador Rodolfo Suarez había resistido en la provincia.

Con el ánimo bien arriba, más de un radical trasladó este contraste a las urnas. Pero el Gobierno provincial mantuvo silencio: los voceros de Suarez aseguraron que el mandatario ni siquiera ha hablado sobre las elecciones con su gabinete todavía.

No hay un solo oficialista que apueste por el desdoblamiento. Pero el gobernador es quien tiene la última palabra. Y la ley electoral en vigencia sugiere separar elecciones provinciales y nacionales, en lugar de unificarlas. Si quiere hacerlas todas juntas, tiene que sujetarse al cronograma nacional y hacer el anuncio. En caso contrario, se activa un cronograma "natural" de elecciones desdobladas.

Si separara los comicios nacionales y provinciales, los candidatos a cargos provinciales (diputados y senadores) se votarían recién a comienzos del año que viene, ya que esas son las fechas prefijadas por la ley en el caso de las elecciones intermedias. Las PASO se tienen que hacer en febrero de 2022 y las generales recién en abril de ese año.

Es la misma fecha que rige para los concejales departamentales. Aunque la normativa contempla también la posibilidad de que los municipios separen los comicios de la Provincia.

Pero todo esto no es lo que está en la cabeza del radicalismo mendocino. La intención por ahora es que en un mismo día se definan tanto los cargos nacionales (senadores y diputados) como los provinciales y municipales. Si así ocurre, todo se adelantará: Suarez tendrá que convocar a elecciones unificadas con la Nación a más tardar el 10 de mayo.

Este calendario fija que las elecciones PASO a nivel nacional se realizarán el 8 de agosto y las generales el 24 de octubre. Pero a esta altura corresponde que se haga una salvedad: las primarias nacionales todavía están en suspenso.

Quedaron en esa condición porque varios gobernadores pidieron suspenderlas, debido al coronavirus. Sin embargo, es poco claro el panorama: en el peronismo no hay consenso pleno y hay quienes están a favor de que sí se hagan.

Aunque la decisión final la tiene el Congreso Nacional y el cronograma de estos comicios avanza, en la UCR todavía desconfían de su realización. Dicen que al Gobierno nacional le conviene no hacerlas, para evitar que Juntos por el Cambio resuelva por esa vía sus diferencias internas. Pero en el PJ casi descartan que esto vaya a pasar: "No hay indicios de que se vayan a suspender, salvo que se agrave el tema de la pandemia", señalaron fuentes del peronismo.

Si no hubiera primarias nacionales, en Mendoza, el radicalismo y el PRO deberán buscar acuerdos u organizar una interna para definir las listas. Es que hasta ahora solo suenan como candidatos figuras del radicalismo.

La UCR se ilusiona con un duelo entre Alfredo Cornejo y Anabel Fernández Sagasti por el cargo de primer senador, para polarizar al máximo los dos modelos.

Por otro lado, en la lista ideal de los radicales, nadie mueve a Julio Cobos del lugar de candidato a primer diputado nacional. "Cobos, Cornejo y Suarez expresan lo mismo: el modelo de Mendoza enfrentado con el de la Nación", sostienen quienes imaginan una elección entre dos partidos, en la que pocas chances tendrían las "terceras opciones".

En cuanto a las listas, si se unifican las elecciones, detrás de los "generales" Cornejo y Cobos se acomodaría una tropa de candidatos provinciales numerosa y bastante anónima, para dar pelea contra el kirchnerismo en una sola y definitiva elección. Se sabe: la lista sábana aún existe y rinde sus frutos.