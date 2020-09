Rodolfo Suarez descartó volver a "fase 1" y volvió a pedir responsabilidad a la sociedad

El gobernador Rodolfo Suarez descartó que Mendoza vuelva a "fase 1", es decir al aislamiento social total, aunque sí sigue en análisis sumar algunas restricciones. Suarez recorrió el depósito de insumos médicos donde se almacenan los recursos que la Provincia compra y los que envía la Nación para enfrentar la pandemia.

Allí dijo que hoy "no existe la fase 1" y volvió a apelar a la conciencia ciudadana. "Las normas no tienen ningún efecto si la gente no las cumple. Hoy las responsabilidades son colectivas. Cuando no cumplimos y hacemos reuniones clandestinas, eso impacta en el sistema de salud", dijo.

Suarez volvió a pedir responsabilidad ciudadana y se quejó de la cantidad de personas que hay en la calle. Descartó volver a fase 1 pero dijo que evalúan restricciones puntuales @mdzol pic.twitter.com/SBhW5v0E9A — Mariano Bustos (@MarianoBustos_) September 9, 2020

"Viniendo para acá observé mucho movimiento. De nuevo la gente vuelve a salir a la calle. Vi muchos adultos mayores en cafés. Lo que tenemos que hacer, para que todo esto sea efectivo, tiene que ver con bajar la circulación de las personas. Las personas tienen que circular solo lo necesario así podemos sostener la actividad económica. La situación es crítica desde hace días por la cantidad de contagios. Si no baja ese número, el sistema se verá resentido", lamentó el jefe del Ejecutivo.

En este sentido descartó volver a la mal llamada "fase 1" pero admitió que están dispuestos a avanzar en restricciones puntuales en los sectores donde se registran mayores contagios. "Lo estamos analizando a diario con la ministra", expresó junto a la ministra de Salud Ana María Nadal.

"Cada vez que tomo una decisión pienso en el albañil, el plomero y toda esa gente que necesita trabajar para poder vivir. Ahí estamos buscando el equilibrio, como siempre lo hemos dicho. Las fases no son iguales en ningún lugar del país. No hay una fase 1 y fase 2, etc. Nosotros hemos restringido restaurantes a lugares abiertos, las ceremonias religiosas, hay multas fuertes a los propietarios de casas donde se hagan reuniones clandestinas, etc. Seguiremos viendo y se irán restringiendo actividades en las que se producen mayores contagios", aclaró.

Suarez volvió a la actividad luego de haber estado aislado algunos días y de haberse realizado un hisopado. Como el resultado de ese test fue negativo, el Gobernador retomó la agenda "en la calle". Los insumos que envió la Nación llegaron el viernes pasado y estaba previsto un acto con el presidente Alberto Fernández, quien suspendió la visita.

Llegaron 10 cascos y 30 respiradores. En la semana llegarán otros 100 cascos @mdzol pic.twitter.com/XDdYa3A65w — Mariano Bustos (@MarianoBustos_) September 9, 2020

En la recorrida, Suarez explicó los alcances de la estrategia para enfrentar la crisis sanitaria, que entra en una fase más aguda. De hecho los hospitales están cerca del límite. Pero aclaro que entiende que la solución no es restringir, sino que la ciudadanía tome conciencia de la situación. "Yo creo que las restricciones a nivel normativo no tienen efecto si la gente no las cumple. Las responsabilidades no son individuales, son colectivas", señaló.