Éxodo en Protectora: concejal se va por diferencias con Ramón

El concejal de Ciudad Luis Giachino anunció que deja las filas de Protectora Fuerza Política. En concreto aseguró que tomó la decisión a raíz de la postura que ha tomado el diputado José Luis Ramón, al que acusa de ser funcional al kirchnerismo en el Congreso de la Nación.

En un video difundido en You Tube, el edil expresó que más allá de algunas diferencias personales con el diputado nacional, lo que motiva su salida es que considera que Ramón ha traicionado a los votantes que votaron a Protectora para salir de la grieta.

"Yo no soy quien para juzgar a Ramón. No es mi función. No he hablado con él sobre problemas personales, porque acá el problema es institucional. La gente nos depositó la confianza de no estar en ningún extremo. Teníamos una obligación en ese sentido", esgrimió el concejal.

Por ese motivo, decidió dar un paso al costado y dejar el espacio. "Dejo Protectora porque no me siento identificado. Me desligo totalmente de mi vínculo con Ramón", aseveró.

Por último intentó aclarar que el problema es mucho más serio que una pelea entre Ramón y Mario Vadillo, sino que en realidad es una falta de respeto a los votantes que eligieron un partido que se presentaba como una opción para superar la grieta. "La postura de Ramón de irse al extremo kirchnerista nos obliga a tomar estas decisiones. Pero lo mismo hubiese hecho si se iba hacia el extremo macrista", finalizó.