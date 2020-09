Desde Juntos por el Cambio cruzaron a Cafiero y defendieron a Mauricio Macri y Vidal

Santiago Cafiero criticó con dureza a Mauricio Macri y María Eugenia Vidal. El jefe de Gabinete los culpó de no hacer nada para terminar con la problematica de la toma de tierras. Es por eso que desde Juntos por el Cambio no tardaron en salir a responderle.

"Mauricio Macri y María Eugenia Vidal no hicieron nada, no pusieron un ladrillo", apuntó Cafiero.

Cristian Ritondo, Diputado Nacional por la Provincia de Buenos Aires y Presidente del bloque PRO, le contestó al jefe de Gabinete: "En diciembre de 2015 el 42% de la provincia no tenía cloacas, el 13% no disponía de agua corriente, más del 40% no estaba conectado a la red de gas y 1 de cada 3 familias no tenía vivienda digna o vivía en lugares sin condiciones básicas".

Además, Ritondo defendió su trabajo como ministro de Seguridad en la provincia: "Los recursos que están usando para combatir la pandemia son de la gestión de María Eugenia Vidal".

"Gobernaron muchos años la Provincia de Buenos Aires y cuando se quiso hacer un salto de calidad en estos 4 años, salen con estas mentiras", concluyó el presidente del bloque del PRO.

No se puede no ser claro frente a ese obrar delictivo que permite que se hagan negocios inmobiliarios justamente con los más vulnerables. No se puede estar de los lados del mostrador, acá el gobierno tiene que ser implacable y castigar a quien violenta la propiedad privada. — Iván Kerr (@ivankerr) September 5, 2020

Por otro lado, Iván Kerr, ex secretario de Vivienda de la Nación, dijo: "El Presidente pregona que vino a cerrar la grieta y en uno de los momentos más delicados de nuestra historia, que requiere de la búsqueda de consensos para salir adelante, hacer siempre declaraciones provocadoras es irresponsable".