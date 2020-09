Abed: "Es enorme la cifra que se entrega cada día a los hospitales"

El Vicegobernador Mario Abed ejerció la gobernación por un día esta semana, mientras Suarez viajaba a Buenos Aires para reunirse con Fernández. Luego de esa particular jornada, nos embarcamos en una entrevista en la que incluso hablamos del agotamiento personal y de la forma de buscar un bálsamo para seguir sin comprometer la salud mental y emocional.

El hombre del Este mendocino sostiene que en esta situación de pandemia el debate no es elegir entre salud o economía, sino que ninguna de las dos carteras se deben descuidar, porque se interrelacionan y retroalimentan.

- ¡Qué añito le tocó para empezar la vicegobernación, Abed!

- La verdad es que nadie veía venir esta situación. Ni vos, ni yo, ni ningún ser humano de este mundo. Lamentablemente nos tocó, y hay que enfrentarlo.

- De por sí, siempre se habla del desgaste del gobernante en su gestión. A muchos los hemos visto envejecer. ¿Cómo se hace para gobernar en situación de pandemia? ¿Dónde se busca el "cable a tierra" para que la situación no los sobrepase, no los haga colapsar en su humanidad?

- Sin lugar a dudas, creo que el apoyo primario y el que más necesita un ser humano es el de la familia. Cuando yo salgo bien de mi casa, trabajo de una manera distinta. Y verdaderamente tengo que destacar la importancia de saber trabajar en equipo. Ciertamente, hace poco que gobernamos y es un grupo nuevo, un equipo que recién empieza y comanda Rodolfo Suarez; pero la necesidad nos ha demostrado que trabaja muy bien. Estamos enlazados, trabajando más unidos que nunca, y con mucho diálogo. Tratamos de estar lo más alejados que se pueda en lo físico; pero lo más cerca que se pueda comunicacionalmente y operativamente hablando.

Esta pandemia nos condiciona y al Señor Gobernador hay que cuidarlo, por eso estamos juntos una o dos veces por semana. Sin embargo, es claro que cuantas veces sea necesario reunirnos, lo hacemos. Yo también puedo trabajar con los ministros, hay una generosidad ahí de Suarez que me lo permite hacer de forma permanente.

Yo trabajo a la par del gobernador, y estoy dispuesto para lo que el gobernador me pida.

- ¿Cómo está el tema de los protocolos y cuidados en la Legislatura? ¿Hubo alarma cuando el Senador Ilardo anunció que se había contagiado de coronavirus?

- No hay ningún miedo. Ilardo fue sumamente responsable. El mismo se refugió en su casa y ya estaba cumpliendo aislamiento porque advirtió que había tenido un contacto cercano con el virus. De hecho algún test le salió negativo y sin embargo el siguió en su casa aislado. Lleva tres semanas así. Sinceramente, ha dado muestras de lo que debe hacerse en una situación de pandemia. Lucas ha estado bastante tiempo cuidándose y por eso no ha corrido ningún riesgo en el Senado.

- ¿Por qué cree que a muchos mendocinos les cuesta tanto entender que hay que cuidarse, manejarse con responsabilidad, y cumplir los protocolos?

- A veces pienso en mí mismo, cuando digo "a mí no me va a pasar". Hasta que no nos roza, hasta que no nos pega cerca, no nos damos cuenta del peligro al que nos exponemos, y al peligro que le estamos proporcionando a los demás.

Es importante pensar que puedo contagiarme yo, pero que también puedo llevar el virus y contagiar a alguien. Nadie dice que es un delito, pero ese pensamiento del "no me va a pasar" hace que cometamos imprudencias.

Yo lo he dicho en forma reiterada: para mí hay dos pandemias. La que afecta a la salud y la que afecta a la economía.

Respecto de la primera, tenemos la esperanza y la fe puesta en varias universidades y laboratorios médicos que con su sabiduría y esfuerzo, avanzan en la solución a través de la creación de vacunas. Mientras tanto, el fortalecimiento del sistema de salud, el distanciamiento, los cuidados sanitarios y el aislamiento voluntario, son fundamentales e imprescindibles.

El problema económico mundial –por otro lado- es inédito y profundo, y requiere de un diagnóstico y de políticas públicas de diferentes características.

Nadie quiere que se incremente la lista de personas que no sobreviven a esta enfermedad; por eso no debemos tener en cuenta solo las situaciones que se generan directamente por el virus. Hay muchos casos en los que también, por la disminución de la actividad económica, se pierde la salud y hasta la vida.

En cualquier economía en fase de recesión se incrementa la pobreza y las personas con necesidades básicas insatisfechas; es a estos argentinos y argentinas a quienes más afecta el freno de la economía.

Nosotros no tenemos manera de salir de esto que no sea trabajando. El gobernador, preocupadísimo por esta pandemia económica, está intentado con responsabilidad que los ciudadanos entendamos que debemos cuidarnos. Él no quiere tomar decisiones drásticas, pero deberá hacerlo si no nos comportamos todos los mendocinos de una manera protectiva para que bajen los contagios y la circulación del virus.

Yo viajo todos los días, y noto la circulación en los accesos a la Ciudad. Me doy cuenta de la cantidad de gente que hay en las calles, y a veces son errores fundamentales que no nos permiten poder batallar contra esta pandemia.

- Los privados piden bajas de impuestos como ayuda para no tener que bajar la persiana de sus negocios. ¿Es posible esto?

- Por supuesto que estamos estudiando cómo ayudarlos, todo el tiempo. Lo hace el señor gobernador, y también el ministro de Hacienda Lisandro Nieri. Pero hay que entender lo que decía el gobernador el otro día: la economía de la provincia es como una libreta, en donde se va anotando lo que entra para poder dar. Es enorme la cifra que se gotea todos los días a cada uno de los hospitales. Es enorme el esfuerzo que se está haciendo para poder trabajar en cada uno de los sectores de máxima necesidad. Estuve con los jardines maternales, estuve con los hoteleros, con los gastronómicos, con los de los salones de fiestas. Pero así como ellos, hay una cola infinita de personas que no se ven y que hacen a la economía de la provincia. Por esto entre otras cosas estamos trabajando con el Fondo de la Transformación.

- Entiendo que está en el ámbito provincial, pero es un hombre con años de experiencia política. Quiero preguntarle por uno de los "culebrones" del momento, que es la actitud de José Luis Ramón en el Congreso Nacional y la ruptura que ha protagonizado con Vadillo. ¿Qué opina?

- Hoy día mi función es trabajar con cada uno de los bloques en el Senado provincial. Pero como ciudadano común tengo una opinión personal, no institucional. Veo lo que sucede y puedo decirte que esto de Ramón de estar de un lado, de otro lado, y que salte a otro lugar no le hace bien a nadie. Debería tener una conducta mendocina, ser un pilar mendocino y estar cerca del gobernador y en esto no se lo encuentra.