A qué político los mendocinos no le creen nada

La pandemia y la agitada agenda política ha expuesto públicamente a muchos dirigentes de provinciales y nacionales. Esa situación ha generado cambios en la valoración social y en la credibilidad que generan en la población. La consultora Reale Dalla Torre realizó un nuevo estudio de imagen de los principales dirigentes políticos y hay algunas sorpresas: el Gobernador y el Presidente son los dos políticos más valorados por los mendocinos. Y al dirigente que menos le creen los mendocinos, según esa encuesta, es un legislador que hizo campaña con su imagen de "persona común", pero que ahora tiene la peor imagen.

La encuesta se realizó entre el 21 y 25 de agosto y constó de 1200 casos. El valor que tiene es que casi la totalidad del sondeo se hizo de manera presencial en el Gran Mendoza y San Rafael.

Al dirigente al que los mendocinos no le creen nada es José Luis Ramón, diputado nacional por Mendoza que llegó de la mano de Protectora pero que ahora es parte del armado para oficial del kirchnerismo. Ramón "dilapidó" su imagen positiva en los últimos meses, cuando aceleró su alianza con el oficialismo. Según la encuesta de Reale Dalla Torre, el 77,5% de los mendocinos no le cree. Está justamente en el fondo de la tabla de credibilidad, pues solo el 19,8% dice creele. Por arriba de él en la tabla de los menos creíbles está su aliada, la senadora Anabel Fernández Sagasti, que tiene una valoración positiva del 29,2% y el 67,6% dice no creerle.

Fernández Sagasti y Ramón trabajan casi como dupla en el Congreso y hasta se especula con que podrían ser "compañeros de fórmula" el año que viene. El ex líder de Protectora está en problemas porque su fuerza política se partió en Mendoza, mientras él construye poder en el Congreso. Al igual que pasó con otros intentos políticos espasmódicos, el "ramonismo" parece diluirse.

El ránking

Los dos políticos más valorados para los mendocinos son los que tienen a cargo los poderes ejecutivos. Rodolfo Suarez tiene una credibilidad del 63,1% y el 35% dice no creerle. El Gobernador ha mantenido la imagen positiva, pues en abril su valoración positiva era del 62%.

El presidente Alberto Fernández es el segundo dirigente con mayor credibilidad para los mendocinos. El 52% le cree y el 46% no. El mandatario también está en el tope del ránking desde que comenzó la pandemia y supera al ex gobernador Alfredo Cornejo. Justamente Cornejo está en un equilibrio entre los que le creen y los que no: el 49,4% dice que no le cree y el 49,1% que no le cree.

Horacio Rodríguez Larreta y Julio Cobos comienzan la línea entre los que superan la imagen negativa por sobre la positiva.

Reforma institucional

Reale Dalla Torre hace trabajos para el Gobierno provincial. En la encuesta se consultó, además, por uno de los proyectos en los que se embanderó el gobernador Rodolfo Suarez; la reforma de la Constitución.

La pregunta concreta fue cuán de acuerdo estaban los encuestados con "actualizar"la Constitución de Mendoza. Según el sondeo, el 75% apoya la propuesta. Más respaldo tiene la idea base de la reforma: achicar la Legislatura. El 84% de los consultados dijo apoyar la Legislatura para que haya una sola cámara y reducir de 86 a 48 los legisladores.

Menos respaldo, pero igual mayoritario, tiene la idea de votar cada 4 años y no cada 2 y sí es casi unánime el respaldo a la limitación de la reelección de legisladores e intendentes.