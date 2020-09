Confirman que Mendoza está a un paso de volver a fase de aislamiento

Desde el Hospital Carrillo la ministra de Salud Ana María Nadal informó que están evaluando volver a la etapa de aislamiento en la provincia de Mendoza a raíz del crecimiento de casos Covid en los últimos dos días. "La verdad que lo que estamos analizando es día a día y ahora es hora a hora. Si la cantidad de casos se siguen aumentando y no logramos disminuir la cantidad de contagios, hay que analizar seriamente volver a una situación de aislamiento", confirmó.

En este sentido, sostuvo que "el sistema de salud está en una exigencia muy importante y el recurso humano también". "Vuelvo a hacer un llamado a la responsabilidad social para que como sistema de salud podamos responder", solicitó.

Además, la funcionaria no descartó volver a una fase de aislamiento en los próximos días de septiembre si se mantiene el nivel de casos positivos que se registró ayer con 709 casos nuevos en 24 horas. "Vamos a seguir la capacidad de respuesta que vamos teniendo. Estamos en un 85% de ocupación de camas de terapia intensiva. No solo por las camas sino por el recurso humano", manifestó.

"Estamos evaluando y todo va a depender de cómo van los contagios. Me parece importante que destaquemos que en tanto aumenten los casos la situación se vuelve más difícil de sostener y por eso tenemos que evitar el contagio", destacó la funcionaria.

"Si no disminuimos la circulación de las personas, si no nos cuidamos, si no evitamos las relaciones sociales, los casos van a aumentar. La enfermedad tiene esas características y tenemos que entenderla. Tenemos que cuidarnos a nosotros mismos y a los seres que queremos. Esa toma de conciencia es imprescindible para poder disminuir la curva de contagios", sentenció.

Ampliaremos.