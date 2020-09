Un funcionario justificó la toma de tierras: "El 80% de lo construido en 20 años fue por ocupación"

El secretario de Economía Social, Emilio Pérsico, advirtió hoy sobre la amplificación mediática de la ocupación de tierras, ya que según afirmó "no hubo más tomas que en años anteriores", y propuso la venta de "lotes sociales a precios muy económicos" como vía de solución al déficit habitacional en el país.



El también referente del Movimiento Evita dijo que el tema de las tomas, la más importante registrada en la localidad bonaerense de Guernica, "ha hecho un boom en los medios, pero este año no ha habido más tomas que años anteriores".



"Según el censo de barrios populares que hicimos las organizaciones sociales, en la Argentina hay más o menos dos tomas, en los últimos 50 años, por semana", explicó Pérsico. "Este año -agregó- no fue de esa magnitud, y ha sido menor por la pandemia".



El funcionario indicó que "el 80% de la tierra urbana que se construyó en los últimos 20 años fue por toma de tierras", y calificó lo ocurrido como "una deuda social y un déficit del Estado, que no ha resuelto el tema del lote social ni una programación urbana que organice cómo se desarrollan las ciudades".





Pérsico, al hablar con FM Futurock, aseguró que "por el valor de la tierra en el conurbano, un lote no puede salir más de 300 dólares" y agregó: "Cuando uno lo ve así, es muy impresionante que no logremos venderle a los compañeros el lote a precios muy económicos".



Al ser consultado sobre el índice de pobreza que dará a conocer mañana el Indec, Pérsico evaluó que "la pérdida de trabajo es muy grande y recuperarlo es la tarea central. El Presidente nos dio dos objetivos, que son producción y trabajo, y en la economía popular estamos trabajando muy fuerte", concluyó.