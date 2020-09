Perlita: quiso defender a Ameri y criticar a Carrió pero hizo el ridículo en televisión

María Rachid, extitular del INADI, cuestionó la reacción pública que generó la escena del ex legislador Juan Emilio Ameri. Luego lo quiso defender en una entrevista con TN criticando a Elisa Carrió, pero hizo el ridículo.

A Rachid le pareció desmedida la reacción de la opinión pública y manifestó lo siguiente: "Hagan escándalo también cuando juegan al Candy Crush".

Siguiendo su crítica, comentó: "Se ocupan de esto, pero no de que la diputada Carrió no va nunca a ninguna sesión". Nicolás Wiñazki, periodista de TN que la estaba entrevistando, la hizo pisar el palito preguntándole: "¿Sabe por qué no va nunca la diputada Carrió a la sesión?".

Ahora @mariarachid defiende a @JuanEmilioAmeri diciendo que “La Diputada Carrio no va nunca a una sesión” y le avisan en vivo que Carrio no es más Diputada. pic.twitter.com/Uqtvz3ineC — Macarena (@maquialifraco) September 24, 2020

"Seguramente porque se desvive por la Nación y por la República", contestó la ex titular del Inadi, lo que derivó la explicación de Wiñazki: "Porque no es más diputada, Rachid".

Tartamudeando y sabiendo que había metido la pata, Rachid aclaró: "Cuando era diputada no fue nunca a sesionar y no se encargan de eso".