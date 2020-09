Longobardi: "Si tenés dólares en los bancos tenés que estar preocupado"

"Hay un tema con la salida de depósitos de los bancos en dólares. Obviamente que si tenés dólares en los bancos tenés que estar preocupado", indicó el conductor Marcelo Longobardi durante el resumen de noticias de su programa Cada mañana (Radio Mitre).

"En este contexto tenemos dos pronósticos sobre el tema del cepo de dos personas que no tienen nada que ver una con la otra. Uno es del empresario Eduardo Costantini que tiene por costumbre, a diferencia de otros empresarios, decir lo que piensa; y el otro es del economista Emanuel Álvarez Agis, que estuvo en su momento ligado al equipo de Axel Kicillof, y que ahora no está en ninguna parte, habrá sido vetado por Cristina porque parece más sensato que el resto", ironizó Longobardi.

"Eduardo Costantini dijo 'vamos de frente a una pared', y Álvarez Agis dijo que estos 'controles no van a funcionar'. No es que los controles no van a funcionar, ya no funcionan", afirmó el periodista.

"En Argentina hay un inconveniente con el presente y el futuro. Hay gente que supone que hay cosas que van a pasar, pero no, ya pasan, y ya pasaron. Esto le pasó al presidente del Banco Central cuando dijo que el dólar cuesta 130 pesos... No, ya pasó, cuesta 147", criticó. Fuente: LA NACIÓN