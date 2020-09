Revelan que Tinelli fugó dinero al exterior y luego entró al blanqueo

El conductor televisivo argentino Marcelo Tinelli figura en los informes de la unidad de delitos financieros de los Estados Unidos (FinCEN). Según consta en los registros, utilizó una sociedad offshore para fugar dinero a Estados Unidos a través de una sociedad radicada en las Islas Vírgenes. Tinelli fue una de las 76 personas y empresas que utilizaron los servicios de Meestral Assets Ltd, del empresario local Andrés Adolfo Marengo.

Desde el entorno del showman admitieron que por "discrepancias de interpretación" no se declaró ante AFIP esa maniobra y que el dinero era para el "pago de gastos personales". Además, agregaron que luego Tinelli se sumó al blanqueo de capitales durante el gobierno de Mauricio Macri.

Según informa La Nación la sociedad Meestral Assets utilizó sus cuentas como un circuito para canalizar ingresos por U$S 9,1 millones y salidas por otros U$S 8,9 millones. Pero con una particularidad: esos movimientos involucraban a personas y sociedades que no estaban relacionadas entre sí, ni compartían intereses comerciales.

Los expedientes fueron obtenidos por BuzzFeed News y compartidos con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), una organización con sede en Washington, y 400 periodistas socios de 109 medios de todo el mundo. Entre ellos, de Argentina, Infobae, La Nación y Perfil.

En el informe emitido por el organismo antilavado se advierte que Marengo “no ha proporcionado (al banco) documentación que identifique a sus inversores de manera oportuna”, aunque hace la salvedad que “podrían ser inversores legítimos que hayan invertido en el desarrollo inmobiliario del cliente”.

Según agrega Infobae, Marengo está casado con la hija de Fortunato Amirante, Vanina Carla Amirante de Marengo, quien es dueña del 50% de Meestral Assets, según el documento de la FinCEN. Además de abogado, es representante de jugadores argentino de fútbol. Ante el Espirito Santo Marengo informó estar “involucrado en varios negocios”. Es dueño de la empresa Witan SA que exporta vinos y realiza inversiones a través de la empresa desarrolladora Inarch, con inversiones inmobiliarias en Uruguay y Miami.