Ricardo Alfonsín criticó la posición de los radicales

El designado embajador argentino en España, Ricardo Alfonsín, advirtió que la "actitud hostil, electoralista y competitiva" de parte de fuerzas "neoliberales y de derecha empezó mucho antes" de las últimas protestas y opinó que los radicales deberían estar "en otro lugar" y "no en el de los autoritarios de la Argentina".



En una entrevista que publicó hoy el diario Perfil, Alfonsín dijo observar actitudes "muy poco compatibles con la lealtad republicana y democrática" y reiteró que le "llama la atención que muchos dirigentes" de la UCR "se hayan enganchado con esa manera de hacer política".



"Tal vez si se lo preguntaran, se darían cuenta que le estamos errando el vizcachazo los radicales, que deberíamos estar en otro lugar, no el de los autoritarios en la Argentina", expresó el hijo del expresidente Raúl Alfonsín.



A punto de partir a España, donde se podrá al frente de la embajada argentina, el exlegislador cuestionó "la marcha de ayer de Juntos por el Cambio" y se preguntó si el radicalismo debería seguir en esa coalición.



"Algunos piensan que los gobiernos sólo son democráticos si hacen lo que quiere la oposición", ironizó.



Por otra parte, marcó su "fuerte compromiso de gratitud por el Presidente (Alberto Fernández) de su gesto amplio y generoso de ofrecerle la embajada de España a un hombre que no integra ninguno de los partidos del Frente de Todos".



En ese marco, contó que mantuvo varias charlas con Fernández antes y después de que asumiera la Presidencia. "Le aseguré que quería colaborar con el Gobierno porque la propuesta que él había hecho a los argentinos era más radical que la de Cambiemos y que llevarla adelante podía generar muchas resistencias", contó.



"Sabía que a Alberto podía pasarle lo mismo que a mi padre, Raúl Alfonsín, y que cuando se dieran esas circunstancias, quería estar presente, donde él me dijera, defendiendo el mandato popular. No creía que sucedería tan rápido", sostuvo el hijo del exmandatario.



Para el radical "hay algunos que piensan que los gobiernos solo son democráticos si hacen lo que quiere la oposición. Si no, son sectarios o autoritarios".



Y añadió: "Parece que en Argentina hay que perder las elecciones para que las ideas que uno cree que son las mejores, se apliquen".



"Porque ven mal que uno aplique las políticas anunciadas en campaña, sobre todo cuando, quienes perdieron las elecciones, son las fuerzas neoliberales y de derecha", siguió Alfonsín, quien consideró que "la actitud hostil, electoralista y competitiva empezó mucho antes de estas semanas de protesta".