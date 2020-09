¿Lanata candidato? Alguien de peso en la política le ofreció un cargo al periodista

El controversial periodista Jorge Lanata participó este sábado por la noche del programa "La noche de Mirtha", un envío conducido por Juana Viale, la nieta de Mirtha Legrand, y confesó que alguien importante de la política le ofreció ser candidato a ocupar un espacio en la administración pública.

Sabido es el enfrentamiento entre el periodista de Canal 13 y Radio Mitre con los lineamientos del actual gobierno encabezado por Alberto Fernández y Cristina Kirchner, por lo que su confesión sorprendió a propios y extraños hasta que aclaró quién había sido la persona que le propuso un cargo en la política.

"Hace tiempo Carrió me propuso ser candidato”, le dijo Jorge Lanata a Juana Viale, despejando cualquier tipo de dudas sobre si fue alguno de los protagonistas del actual gobierno, pero luego contó los motivos por lo que descartó de plano la oferta de la fundadora de la Coalición Cívica.

"Hace tiempo Carrió @elisacarrio me propuso ser candidato”, dijo Jorge Lanata #JorgeLanata en #MesazaEnCasa. — Mirtha Legrand (@mirthalegrand) September 20, 2020

"Creo que soy útil en mi profesión y sería inútil en la política, me iría bien como político pero no me interesa", reflexionó Lanata en la mesa del tradicional programa de TV, además de pasar por temas como la pandemia, la cuarentena y el accionar de los políticos durante esta difícil etapa que atraviesa el país.

En relación al cumplimiento de la cuarentena por parte de los políticos, el periodista aseguró que "el 90% rompe la cuarentena" y que "es hipócrita lo que hicieron con Macri", refiriéndose al allanamiento que realizaron en la quinta del expresidente donde se habría reunido con representantes de Juntos por el Cambio.