La grosera arenga de Alfredo Casero contra el presidente: "Alberto, andate a la..."

La sesión que ayer llevó a cabo el oficialismo y siguió hasta la madrugada tuvo todos los condimentos para transformarse en un verdadero escándalo. Mientras los diputados de la oposición llegaron al Congreso para sesionar de manera presencial, el oficialismo lo hizo de manera virtual, y consideró que todos los que estaban presentes en el edificio estaban ausentes en la sesión.

Fuera del Congreso, en tanto, un grupo de manifestantes autoconvocados a través de las redes protestaban por un supuesto "golpe de estado K". Entre quienes se habían acercado a protestar estaba el cómico Alfredo Casero, quien arengó a los presentes con un cántico muy a su estilo.

Casero contó que una mujer de 80 años le dijo "que tenía miedo", algo que se le pasó "al ver a la gente en la calle". "Esta porquería es una mentira que todos estamos permitiendo", indicó el actor.

Lavagna ESPERT y Gómez Centurión.

No nos olvidaremos. https://t.co/tRzfJpE9Qh — Alfredo Casero (@agencialavieja) September 2, 2020

"Si vos estás en tu casa y no podes venir no vengas, yo me cago en cualquier cosa que me digan. No creo en ninguno de ellos, lo único que quiero es que haya estado de derecho y se respete la puta Constitución", explicó Casero, en un momento que fue filmado y se viralizó en las redes.

Luego explicó cómo debería ser el cántico contra el presidente. "Vamos a hacerle una llamada a Alberto", comenzó, e indicó que después de repetir cinco veces el nombre del presidente, alguien tenía que preguntar "qué", para luego responder "Alberto, andate a la puta que te parió".

Este es el video del momento.