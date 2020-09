Alberto Fernández: "Pido prudencia después del desastre que dejó el macrismo"

Alberto Fernández defendió las medidas que tomó en este último tiempo y aseguró que el macrismo dejó "el barco lleno de agujeros". Es por eso que le pidió a la oposición "un poco de prudencia después del desastre que dejaron".

En declaraciones con El Destape Radio, el presidente habló sobre el peronismo y sus desafíos actuales: "Soy parte de un proyecto que representa a millones de argentinos, a los que nos duele el otro. Somos los que la seguimos remando aún en pandemia, los que no salimos a las calles para no contagiarnos y no contagiar a los otros".

Fernández apuntó contra la gestión de Mauricio Macri: "Tenemos que estar más unidos que nunca. Nos dejaron el barco lleno de agujeros; nos entraba agua por todos lados y fuimos emparchando".

Sobre Juntos por el Cambio, opinó: "Con mucho respeto por el macrismo, que es la oposición, aunque ahora parece que nadie es macrista, pido un poco de prudencia, tener prudencia después del desastre que dejaron".