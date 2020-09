El Gobierno negó que las empresas se quieran ir del país: "Están anuciando inversiones"

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, negó hoy que haya un "éxodo de empresas", sino algunos casos puntuales que no tienen que ver solo con el contexto del país sino con "la crisis internacional", a la vez que aseguró que actualmente "hay una gran cantidad de empresas anunciando nuevas inversiones en Argentina".



El ministro realizó hoy una serie de entrevistas desde Buenos Aires con canales de televisión de las ciudades de Córdoba, Rosario y Mendoza, en las que se refirió a un inminente lanzamiento de créditos para pymes por U$S500 millones, a la implementación de programas de asistencia y a la reactivación del consumo, al tiempo que defendió las medidas tomadas en búsqueda de una estabilidad cambiaria.



Al ser consultado sobre los anuncios de salida de empresas del país como el de la chilena Falabella, el funcionario aseveró que "no hay éxodo de empresas" en estos meses, y aclaró que "eso circuló luego de un rumor de que se iban del país Burger King y Starbucks, lo cual no es cierto".



"Si hemos tenido unos casos puntuales, y esto no es un problema sólo argentino, lo estamos viendo en todo el mundo", reiteró el ministro desde una de las oficinas de la Casa Rosada, a la vez que destacó que "hay una gran cantidad de empresas anunciando nuevas inversiones en Argentina".



Kulfas manifestó que las nuevas medidas adoptadas por el Gobierno nacional para la adquisición del dólar tienen que ver con "priorizar que los dólares estén disponibles para la producción", y añadió que la adquisición de los U$S200 "no se eliminó, sino que se establecieron nuevos mecanismos regulatorios" para la compra, debido al "bajo nivel de oferta" genuina que existe en la actualidad, que impacta en el nivel de reservas.



"Estamos en el proceso de administrar la doble crisis: la que ya existía cuando llegamos, con recesión en 2018 y 2019, y la grave crisis que se sumó por el coronavirus", remarcó Kulfas.



Asimismo, resaltó las acciones del Estado nacional para contener los daños ocasionados por la pandemia y resguardar "la producción y el empleo" durante la emergencia sanitaria, como el programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) y el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).



Con esas medidas para la reactivación "hoy tenemos un heterogéneo productivo industrial a niveles parecidos a la prepandemia", remarcó Kulfas, y en ese sentido mencionó rubros tales como el automotriz, agrícola, textil e indumentaria.



A modo de ejemplo de la reactivación, el titular de la cartera de Desarrollo Productivo destacó que "el 50 % de las empresas que había solicitado asistencia del ATP hoy ya no lo hacen. Ya no lo piden porque se están recuperando", afirmó.



No obstante, el ministro admitió que hay sectores que están "severamente afectados", como los que dependen de la cercanía de la gente -turismo, gastronomía, actividades deportivas y culturales-, y en ese sentido detalló que "la pérdida de empleo formal es del 2,5%, que representa tres veces menos que Brasil y cinco veces menos que en Chile".



Finalmente, Kulfas dijo que el Gobierno nacional está implementando políticas de asistencia para la reactivación y el consumo, con financiamiento por $500.000 millones para créditos a tasas subsidiadas, el programa de desarrollo de proveedores, los planes promocionales para compra de autos, motos, electrónica y el relanzamiento del plan ahora 12.



Luego, el ministro de Desarrollo Productivo sostuvo que "en un contexto tan difícil lo que se planteó es un paquete de ayuda para sostener la actividad económica y el empleo, en este marco donde se venía de una crisis con incertidumbre en el mercado de cambio".



El funcionario consideró que "el gobierno anterior pensó que esto lo resolvía tomando deuda y las consecuencias fueron muy negativas. Nos sobre endeudamos y tuvimos que reestructurar esa deuda, y lo hicimos con mucho éxito ya que el 99% de los acreedores aceptó el plan propuesto por el Gobierno argentino".



En ese sentido, Kulfas explicó que "ahora lo que se viene es un proceso donde la prioridad tiene que estar puesta en exportar y ahí es clave la economía del conocimiento, la agroindustria, las manufacturas, la actividad primaria y también poder producir más en el país aquellos bienes que hoy importamos".



El ministro también se refirió al programa Precios Cuidados para la Construcción, sobre el cual señaló: "Notamos un creciente interés en el sector tanto de la pequeña obra (la gente que quiere refaccionar su casa o ampliar algún cuarto adicional) como en empresas constructoras en el marco del Procrear anunciado por el ministerio de Hábitat".



Por último, Kulfas anunció que se está por firmar "un nuevo contrato de crédito con el BID por U$S500 millones, cuyo fondeo irá en un ciento por ciento a subsidios para créditos pymes y fondos de garantía".



Según detalló, "en este periodo de crisis se puso en marcha un fondo de garantía argentino que ya generó avales para 46.000 micro y pequeñas empresas y 530.000 autónomos y monotributisras, sectores que históricamente estaban fuera del mercado de crédito".



"Hoy hay un nuevo escenario macro económico volviendo a crecer con mayor producción y que con la exportación estén todos los dólares que necesitamos para la producción u otros destino que el país requiera", concluyó Kulfas.